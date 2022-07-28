İstanbul Havalimanı'nda 5G testi 0:00 / 0:00

DHA

İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek 5G teknolojisinin ilk kez uygulanacağı lansmana Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katılacak. Yarın İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlanacak 5G teknolojisi, ilk aşamada test amaçlı faaliyete geçecek ve telefonu 5G uyumlu olanlar da havalimanında bu deneyimi yaşayabilecek.

20 GBPS İNDİRME HIZI

Tüm dünya ile birlikte 5G'ye aynı zamanda geçmeyi planlayan Türkiye'de geçiş ile birlikte elektronik haberleşme sektörü şu anki ses, veri ve görüntü iletiminde daha kaliteli olacak. 4G olarak adlandırılan dördüncü nesilde saniyede 550-800 megabaytlık veriyi iletebilme olanağı sağlanıyordu.

5G olarak tanınan beşinci nesil teknoloji ise normal olan 6 gigahertz frekans bandından daha fazla olarak hizmet verirken, 10 gigabayt veri gönderme kapasitesi bulunuyor. Yeni teknoloji bir saniyede 20 gigabaytlık veri indirme hızına sahip olacak.