İstanbul TEM'de yol verme kavgası
İstanbul Kadıköy, otomobil sürücüsüyle TIR şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. İki sürücü arasındaki tartışma ve TIR şoförünün araç sürücüsüne yol vermediği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Kadıköy'ün Sahrayıcedit mevkii TEM bağlantı yolunda dün öğle saatlerinde iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
İddiaya göre, TIR şoförü, otomobil sürücüsüne yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı.
TIR şoförü otomobil sürücüsüne küfür ve hakaret etmeye başladı.
Bir ara aracından inen TIR şoförü otomobil sürücüsünün peşinden koştu. Bu sırada otombilden olan sürücü ise olay yerinden ayrıldı.
Tartışmanın ardından bu kez aracına binen TIR şoförü çift şeritli yan yolu ortalayarak otomobil sürücüsünün geçişine izin vermedi.
Trafikte sürekli şerit değiştiren TIR şoförünün tehlikeli hareketleri ve iki sürücü arasında yaşanan yol verme tartışması cep telefonu kamerasına yansıdı.