İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi 27 Mayıs 2025: İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler?
İstanbul'da bugün hangi yollar trafiğe kapalı sorusu, İstanbul Valiliği açıklaması ile yanıt buldu. Valilik, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bugün İstanbul'da trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları duyurdu. Bu gelişme sonrası özellikle Bağdat Caddesi yol durumu sürücüler tarafından merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da bugün hangi yollar kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Bağdat Caddesi kapalı mı, ne zaman açılacak, saat kaçta? İşte, 27 Mayıs 2025 İstanbul trafiğe kapalı yollar listesi ve alternatif güzergahlar...
İstanbul trafiğe kapalı yollar 27 Mayıs 2025 Salı günü yola çıkacak sürücüler tarafından araştırılmaya başlandı. Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamaları dolayısıyla İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapalı olacak. Konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliği’nden açıklama geldi. Buna göre Bostancı Meydan arası sahil yolu Kadıköy istikameti, Bağdat Caddesi Bostancı Meydan gibi yollar trafiğe kapatılacak olup sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirilecek. Peki, bugün İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı, alternatif güzergahlar nereler? Bağdat Caddesi trafiğe kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte, ayrıntılar.
BUGÜN İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?
İstanbul Valiliği, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı'nın şampiyonluk kutlamaları nedeniyle bugün trafiğe kapatılacak yolları ve alternatif güzergahları açıkladı.
İSTANBUL'DA TRAFİĞE KAPANACAK YOLLAR LİSTESİ 27 MAYIS 2025
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı Şampiyonluk Kutlaması nedeniyle 27 Mayıs 2025 Salı günü saat 15.00'ten program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar şu şekilde:
- Büyükyalı Caddesi-Turgut Özal Bulvarı Kesişimi ile Bostancı Meydan arası Sahilyolu (Kadıköy İstikameti),
- Bağdat Caddesi Bostancı Meydan ile Bağdat Caddesi Mustafa Mazhar Bey sokak arası ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar.
ALTERNATİF YOLLAR
- Fahrettin Kerim Gökay Caddesi (Minibüs Yolu),
- Şemsettin Günaltay Caddesi,
- D-100 Karayolu,
- Cemil Topuzlu Caddesi,
- Şemsettin Günaltay Caddesi,
- Turgut Özal Bulvarı (Güney İstikamet).
TRAFİĞE KAPALI YOLLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Valilikten yapılan açıklamada, saat 15.00'ten program bitimine kadar yukarıdaki yolların trafiğe kapalı kalacağı bildirildi.