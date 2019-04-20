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İstanbul'daki en meşhur hamburgerciler arasına, her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. İşte hamburger aşıklarının mutlaka tatması gereken, lezzeti kanıtlanmış hamburgerciler...
AKALİ - BEŞİKTAŞ
İstanbul'un en iddialı hamburgercilerinden bir olan Akali'yle ana caddede yer almadığı için tanışmamış olabilirsiniz. Burada yemekler hemen yanıbaşınızdaki mutfakta hazırlanıyor. Hamburger ekmeği ve patates de hamburgerden rol çalacak kadar lezzetli. Eğer isterseniz, hamburgerinize istediğiniz malzemeleri seçerek kendi lezzetinizi oluşturabilirsiniz.
Akali adres: Vişnezade Mahallesi, Dibekçi Sokak, No:11, Beşiktaş/İstanbul
ZULA İSTANBUL
Sosyal medyada son dönemlerde dikkatleri üzerine çeken Zula, adından da anlaşılacağı gibi Harbiye'nin arka sokaklarına gizlenmiş bir hamburger cenneti. Harbiye'de olduğuna bakmayın, dükkanın ara sokakta olmasıyla daha az kira ödeyen mekan, uygun fiyatlı hamburgerler yemenize olanak tanıyor. Az ve öz mantığını benimseyen Zula, ev yapımı hamburger ekmeğiyle de öne çıkıyor.
Zula İstanbul adres: İnönü Mahallesi, Harbiye Çayırı Sokak, 101a, Şişli/İstanbul
Kanyon AVM, Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No: 185, Levent Merkez/İstanbul
SMASH FOOD WORKS
Kadıköy'de bulunan Smash Food Works, sulu ve lezzetli hamburger köftesiyle İstanbul'un yükselen mekanlarından... Mütavazı dükkan, hamburgerlerinin damakta bıraktığı tadı ve güler yüzlü çalışanlarıyla tercih ediliyor. Ayrıca burada elleriniz kirlenmesin diye hamburgerin yanında eldiven de veriliyor.
Smash Food Works adres: Caferağa Mahallesi, Muvakkıthane Caddesi, No:35, Kadıköy/İstanbul
BALDIR SİRKECİ
Baldır Sirkeci'yi sanırım bilmeyen yoktur. Her ne kadar efsane etleriyle ön plana çıkmış olsa da burada yiyeceğiniz Baldır Burger de unutulacak türden değil. Yumuşacık özel ekmeği ve enfes köftesiyle Bazdır Burger, sizi kendine aşık edecek.
Baldır Sirkeci adres: Hobyar Mahallesi, Aşir Efendi Caddesi, 15/A, Fatih/İstanbul
GÜNAYDIN
Etleriyle ünlü olan Günaydın'ın leziz hamburgerlerini de denemelisiniz. Burgerde kullandıkları köfte doyurucu ve lezzetli, yanında servis ettikleri patates de bilakis öyle. Hamburgerde kullandıkları karamelize soğan ve peynire de diyecek sözümüz yok.
Günaydın adres: İstanbul'un çeşitli yerleri
KOMŞU BURGER
Eğer butik hamburgerci arıyorsanız Komşu Burger tam size göre! Kömür ateşinde pişen etler isteğinize göre 150 veya 180 gram olarak servis ediliyor. Menüye ek olarak patates kızartması yerine soğan halkası da tercih edebilirsiniz.
Komşu Burger adres: Konaklar Mahallesi, Akçam Caddesi, 17/H, 34374 Beşiktaş/İstanbul
VIRGINIA ANGUS
Eminönü denilince genellikle herkesin aklına balık ekmek ikilisi gelir. Ancak Eminönü'ndeki Virgina Angus bu düşünceyi artık bozuyor. Gittiğinizde muhtemelen sıra bekleyeceğiniz bu hamburgerci nispeten uygun fiyatlarıyla göz dolduruyor.
Virginia Angus adres: Halaskargazi Mahallesi, Valikonağı Caddesi, Kuyumcu İrfan Sokak, No:8, 34371 Şişli/İstanbul
Tahtakale Mahallesi, Uzun Çarşı Caddesi, No:136, Mercan / Eminönü/Fatih/İstanbul
BURGER LAB
Hem ete doymak hem de iyi hamburger yemek istiyorsanız, Burger Lab'a mutlaka uğramalısınız. 200 gramlık köftelerinde sadece tuz ve karabiber kullanılıyor. Hamburger ekmeği ise oldukça ince ve bu nedenle midenizi şişirmiyor.
Burger Lab adres: İstanbul'un çeşitli yerleri
NUSR-ET
Son zamanlarda akıllara et denilince "Nus-et Steakhouse" geliyor. Etleri kadar hamburgerleri de meşhur olan Nusr-et Burger'ı mutlaka denemelisiniz. Nusr-Et'in hamburgerlerine çıtır çıtır patatesler eşlik ediyor.
Nusr-Et İstanbul adres: Nişantaşı, Bebek, Etiler
BURGER JOINT
Burger Joint'te hamburgerler yüzde yüz dana etinden hazırlanıyor. Burada soslardan çok etlerin lezzeti ön plana ortaya çıkıyor. Hamburgerler özel ekmeğiyle servis edilince de tadından yenmiyor...
Burger Joint adres: Türkali Mahallesi, Ihlamurdere Caddesi, No:94, Beşiktaş/İstanbul
EGG & BURGER
Egg & Burger Amerikan filmlerinden aşina olduğumuz bir konseptle karşımıza çıkıyor. Onlarca çeşit hamburger seçeneğiyle bu mekanda seçim yapmak oldukça zor.
Egg & Burger adres: İstanbul'un çeşitli yerleri
BİBER BURGER
Beşiktaş'ın popüler butik hamburgercilerinden Biber, lezzetli burgerleriyle küçücük dükkanını her daim doldurmasını biliyor. Biber, Romesco, Amarillo, Louis, Rokfor, Pastrami ve Jetlag Buster burada yiyebileceğiniz burger çeşitlerinden. Ayrıca baharatlı patates kızartması ve kurutulmuş kırmızı biber buranın imza tatlarından.
Biber Burger adres: Yıldız Mahallesi, Çırağan Caddesi No:11, Beşiktaş/İstanbul
BURGER PROJECT
Sarıyer'de bulunması nedeniyle çok bilinmeyen Burger Project, burger köftesi ve leziz ekmeğiyle öne çıkıyor.
Burger Project adres: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Bilgi Sokak 30/A, 34200 Sarıyer/İstanbul
MARKUS
Gastronomi tutkunlarının son yıllarda müdavimi olduğu Maslak'ın yeni mekanlarından Markus'u, Sabancı Üniversitesi'nden bir arkadaş grubu kurmuş. Hem göze, hem ruha, hem de mideye hitap eden Markus'ta ana yemeklerin tamamı kaburgadan yapılıyor. Etin yanında patates kızartması, humus, çorba, fava gibi lezzetler de bulabilirsiniz. Yemeklerini folk, lounge ya da caz müziklerle servis eden mekan, ambiyansı ve menüsüyle denenmeyi hak ediyor.
Markus adres: Maslak Mahallesi, Atatürk Oto Sanayi Sitesi No:3, Sarıyer/İstanbul
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