26 | 27

MARKUS

Gastronomi tutkunlarının son yıllarda müdavimi olduğu Maslak'ın yeni mekanlarından Markus'u, Sabancı Üniversitesi'nden bir arkadaş grubu kurmuş. Hem göze, hem ruha, hem de mideye hitap eden Markus'ta ana yemeklerin tamamı kaburgadan yapılıyor. Etin yanında patates kızartması, humus, çorba, fava gibi lezzetler de bulabilirsiniz. Yemeklerini folk, lounge ya da caz müziklerle servis eden mekan, ambiyansı ve menüsüyle denenmeyi hak ediyor.