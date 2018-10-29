İlk fazı törenle açılan yeni havalimanının adı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni havalimanının adının İstanbul Havalimanı olduğunu açıkladı. Açılıştan önce yeni havalimanının girişine 'İstanbul Havalimanı' (İstanbul Airport) yazılı tabela takılmıştı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre İstanbul Havalimanı’nın adı için bir süredir yaşanan ‘domain (alan adı) kapma çılgınlığı’ da yeni bir boyuta taşındı. Hatırlanacağı üzere İstanbul Yeni Havalimanı için henüz açılmadan olası hemen hemen tüm alan adları stokları tükenmişti.

Şu ana kadar öne çıkan "İstanbul Büyük Havalimanı, Hezarfen Ahmet Çelebi, Abdülhamit Han, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Fatih Sultan Mehmet…” gibi isimlerin alan adları satın alınmıştı. Domain’i kayıt ettirilen isimlerden biri de bugün resmi tabelası ortaya çıkan “İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport” idi.

COM.TR'Sİ 2.5 AY ÖNCE TESCİL ETTİRİLMİŞ

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) “Site Bilgileri Sorgulama” servisine göre “istanbulairport.com.tr” alan adı, Türkiye üzerinden 17 Ağustos 2018 tarihinde tescil ettirildi. 16 Ağustos 2019 tarihine kadar tescilli olan bu alan adının kayıt ettiren kurum ise adının gizli tutulmasını tercih etti.

Ticari amaçlı tüzel kişiliklerin ve kuruluşların alabildiği “com.tr” uzantılı alan adı için, “Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", “Ticaret Sicil Gazetesi İlanı” gibi resmi belgeler gerekiyor. Bir diğer domain alternatifi olan “istanbulairport.com” alan adının geçmişi ise 16 yıl eskiye dayanıyor. 2002 yılında Hollanda üzerinden kayıt ettirilen bu ‘domain’in tescil bitiş tarihi ise 30 Nisan 2019.

Her ne kadar giriş tabelasında "İstanbul Havalimanı / İstanbul Airport" yazsa da, yeni havalimanın adı birkaç saat içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi olarak açıklanacak.

Yeni havalimanının adını ne olacağı ve internetteki domain çılgınlığı sosyal medyaya yansısa da yeni havalimanı için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nin (DHMİ) bir alt domain alternatifinin de (ataturk.dhmi.gov.tr'de olduğu gibi) bulunduğunu belirtmekte fayda var.

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