Düşen iPhone satışları ve revize edilen gelir beklentilerine karşın Apple, ürünlerinin yeni versiyonları üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bloomberg’in haberine göre şirket, altıncı nesil iPad’ın gelişmiş versiyonu ile daha uygun bütçeli yeni bir iPad Mini’yi bahar aylarında piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor.

Yeni nesil iPad modeli, 10 inç ekrana sahip olacak ki bu da şu anki 9.7 inç’lik ekran boyutuna sahip modelden biraz daha büyük olacağı anlamına geliyor. Cihazın ayrıca daha hızlı bir işlemciye sahip olacağı ve USB-C girişi yerine ‘Lightning’ girişine yer verileceği belirtiliyor.

MERAKLA BEKLENEN iPAD MİNİ 5

10 inç ekran boyutuna sahip yeni nesil iPad modeli dışında bu yıl çıkacak başka bir iPad modeli daha var. 2015’te piyasaya çıkan iPad Mini 4’ün yeni versiyonu geliştiriliyor. iPad Mini 5, mevcut modellerden daha uygun bir fiyat etiketi taşıyacak. Bunun dışında modelle ilgili başka detay yer almıyor.

Daha önceki söylentilere göre yeni iPad ve iPad Mini 5’te Face ID yerine Touch ID kullanılacak. iOS 12.2’de bulunan kodlardan yola çıkarak iki yeni modelin de "Apple Pencil" ve "Smart Keyboard" desteği olacağı öngörülüyor.

İş hayatında ve günlük yaşamda yoğun olarak talep gören iPad modelleri, eğitim alanında da kullanılmakla birlikte öğrencilere önemli katkı sağlıyor. Bu yüzden düşük bütçeli modellerin önemi artıyor.