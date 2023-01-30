"Dün gece yeni Miss ABD birincisi seçildim. Binlerce destek, teşvik ve sevgi notu aldım ve daha fazla minnettar olamazdım. O kadar çok insan bana inandı ve yıllarca bana destek oldu ki. O anda hissettiğim saf sevinç, asla unutamayacağım ya da hafife alamayacağım bir şeydi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim."