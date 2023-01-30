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İşte ABD'nin 'yeni' en güzeli!

Miss ABD yarışmasında birinci olan R'Bonney Gabriel, Kainat Güzellik Yarışması'nda ülkesini temsil etmeye hak kazanmış ve kainat güzeli seçilmişti. Ancak hakkında çıkan şike iddialarının ardından yeni Miss ABD güzeli Carolina Morgan Romano oldu

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  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Bu yıl 71'incisi düzenlenen Miss Universe Yarışması geçtiğimiz haftalarda sonuçlanmış, ABD'nin New Orleans şehrinde düzenlenen yarışmada kainat güzeli olarak ABD'yi temsil eden R'Bonney Gabriel seçilmişti.
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Ancak ABD'nin en güzeli seçilen R'Bonney Gabriel'in tacı, 'hile' iddialarıyla karşı karşıya kalmasının ardından elinden alındı. Organizasyon, Kuzey Carolina güzeli Morgan Romano'yu 'Miss ABD' unvanına layık gördü. 
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Güney Carolina Üniversitesi'nden mezun olan kimya mühendis Instagram hesabından minnettar olduğunu belirterek şu cümleleri kullandı:
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    "Dün gece yeni Miss ABD birincisi seçildim. Binlerce destek, teşvik ve sevgi notu aldım ve daha fazla minnettar olamazdım. O kadar çok insan bana inandı ve yıllarca bana destek oldu ki. O anda hissettiğim saf sevinç, asla unutamayacağım ya da hafife alamayacağım bir şeydi. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim."
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Insider'dan Anneta Konstantinides daha önce, Gabriel'in Ekim 2022'de Miss ABD'yi kazanmasının ardından birçok yarışmacının onu tebrik etmek yerine sahneyi terk ettiğini bildirmişti.
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Bazıları Miss ABD organizasyonunun yarışmaya hile karıştırdığını ya da Teksaslı birinciyi kayırdığını öne sürmüştü.
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Missouri Güzeli Mikala McGhee Insider'a verdiği demeçte, "Kızların çoğu, organizasyonun başından beri R'Bonney'in kazanmasını planladığını düşünüyordu" demişti. 

     
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Miss Universe Organizasyonu'nun CEO'su Amy Emmerich 18 Ocak'ta Los Angeles Times'a yaptığı açıklamada R'Bonney Gabriel savunarak onun 'güçlü ve kendini adamış bir yarışmacı' ve 'haklı bir kainat güzeli' olduğunu ifade etmişti.
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    Öte yandan Kainat Güzellik Yarışması (Miss Universe) yetkilileri ise konu hakkında henüz açıklama yapmadı.
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

    *Haberin görselleri kişilerin Instagram hesabından alınmıştır. 
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler
  • ABD'nin yeni güzeli belli oldu! - Güncel haberler

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