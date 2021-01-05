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İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım konusu ne?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'in dizilerinden biri olan İşte Bu Benim Masalım dizisi merak ediliyor. Bu akşam ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanacak olan İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım konusu ne?

İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım konusu ne?

Yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan İşte Bu Benim Masalım dizisi konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Yeni yılda yayına başlaması beklenen Exxen'de seyirci karşısına çıkacak olan İşte Bu Benim Masalım dizisinin yönetmen koltuğunda Kıvanç Baruönü oturuyor. İşte Bu Benim Masalım oyuncuları kim? İşte Bu Benim Masalım konusu ne?

İŞTE BU BENİM MASALIM OYUNCULARI

Aleyna Tilki
Cemal Can Canseven
Hasan Denizyaran
Merve Sevin
Göksun Büyükkahraman
Ayça Tilki
Zeynep Kankonde
Kamil Güler
Nevra Serezli
Yusuf Ege Gönülal

İŞTE BU BENİM MASALIM DİZİSİ KONUSU NE?

İşte Bu Benim Masalım, hayallerinin peşinden giden genç bir kızın hayatına odaklanıyor. Hayattaki en büyük tutkusu şarkı söylemek olan genç bir kız, sahnede olmaktan çok korksa da hayallerini peşinden koşmaktan vazgeçmez. Sahne korkusunu aşmaya çalışan genç kız, hayallerini gerçekleştirmeyi başarabilecek midir?

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