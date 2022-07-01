300 milyona otobüs şoförlüğü yaptırdı 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Gerçek dünyadaki olayları ve meslekleri deneyimlemek için tasarlanan simülasyon oyunları, mobilde ve bilgisayarlarda en çok tercih edilen oyun türleri arasında yer aldı. Araştırma kuruluşu data.ai tarafından yayımlanan verilere göre 2021’de, 2020’ye kıyasla 1.4 puan artışla yüzde 10'a yakın büyüme gösteren simülasyon kategorisindeki toplam gelirlerin bu yılın sonunda 18.2 milyar dolara ulaşacağı tahmin edildi.

Türkiye merkezli bir oyun şirketi de bu yükselen oyun türünde önemli bir barajı geride bıraktı. Yerli oyun şirketi Zuuks Games’in Bus Simulator: Ultimate adlı oyunu, dünya genelinde 300 milyon indirme barajını aşarak şu ana kadar dünyada en çok yüklenen simülasyon oyunu oldu.

Yakın zamanda güncellenen ve Türkiye otogarlarının ince ayrıntılarına kadar modellendiği oyun, kapsamlı kokpit tasarımlarıyla gerçekçi bir otobüs şoförlüğü deneyimi sunuyor. App Store ve Google Play'den indirilebilen mobil oyunda oyuncular, otobüs şirketlerini kurarak otobüs işletmeciliğinin süreçlerini deneyimleyebiliyor.

TOPLAM 600 MİLYONDAN FAZLA KULLANICISI VAR

Türkiye, Avrupa ülkeleri, ABD ve Brezilya gibi birçok ülkede farklı rotalara, gerçeğe yakın bir biçimde tasarlanan dinlenme tesislerine ve ayrıntılı haritalara ev sahipliği yapan Bus Simulator: Ultimate’te çok oyunculu oynama seçeneği de bulunuyor.

Simülasyon oyunları kategorisinde bir diğer dikkat çeken oyun olan ve yine Zuuks Games tarafından geliştirilen Truck Simulator: Europe oyunu da 220 milyondan fazla indirilmeye ulaşmış durumda. Verilen bilgiye göre simülasyon oyunları sıralamasında ilk sırada yer alan Zuuks Games’in 600 milyondan fazla kullanıcısı ve aylık 100 milyondan fazla aktif oyuncusu bulunuyor.