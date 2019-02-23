Apple 16 sıra birden düştü, ilk sıraya Çinli şirket çıktı... İşte dünyanın en yenilikçi 50 şirketi

“Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” çalışmasının 2019 sonuçları belli oldu. Listenin daha önceki yıllarda zirvesine çıkan Amazon, Google, Facebook gibi devler bu yıl 50 şirketin yer aldığı listede kendine yer bulamadı. Geçen yılın en yenilikçi şirketi seçilen Apple ile tam 16 bamak birden geriledi. Bakın 2019 yılının en yenilikçi şirketi hangisi oldu?