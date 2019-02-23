Apple 16 sıra birden düştü, ilk sıraya Çinli şirket çıktı... İşte dünyanın en yenilikçi 50 şirketi

Giriş: 23.02.2019 - 08:16 | Güncelleme:  

“Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” çalışmasının 2019 sonuçları belli oldu. Listenin daha önceki yıllarda zirvesine çıkan Amazon, Google, Facebook gibi devler bu yıl 50 şirketin yer aldığı listede kendine yer bulamadı. Geçen yılın en yenilikçi şirketi seçilen Apple ile tam 16 bamak birden geriledi. Bakın 2019 yılının en yenilikçi şirketi hangisi oldu?

  • 1İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    Son dönemde iPhone satışlarında sergilediği beklenenin altındaki performansla gündemden düşmeyen Apple’a bir kötü haber daha geldi. Her yıl yayınlanan “Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” listesinde Apple birincilikten tam 16 sıra birden gerileyerek, 17. sıraya düştü.

  • 2İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    Fast Company tarafından yayınlanan “Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi 2019” çalışmasında zirvenin yeni sahibi Çinli teknoloji firması Meituan Dianping oldu. Çinli şirket, yemek, otel konaklama ve sinema bileti gibi hizmetlerin rezervasyon ve teslimatını hızlandıran bir teknoloji platformu olarak faaliyet gösteriyor.

  • 3İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    “Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” listesinde 2018’de zirvede Apple, 2017’de Amazon, 2016’da BuzzFeed, 2015’te Warby Parker, 2014’te Google, 2013’te Nike, 2012 ve 2011’de Apple, 2010’da Facebook, 2009’da Team Obama ve 2008’de Google ilk sırada yer almıştı. İşte bu yılın sonuçlarına göre “Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi”...

  • 4İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    1. Meituan Dianping

    2. Grab

    3. NBA

    4. The Walt Disney Company

    5. Stitch Fix

  • 5İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    6. Sweetgreen

    7. Apeel Sciences

    8. Square

    9. Oatly

    10. Twitch

  • 6İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    11. Target

    12. Shopify

    13. AnchorFree

    14. Peloton

    15. Alibaba Group

  • 7İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    16. Truepic

    17. Apple

    18. Unity Technologies

    19. Domino's

    20. Plaid

  • 8İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    21. Universal Music Group

    22. Airtable

    23. Lineage Logistics

    24. Kano

    25. Winc

  • 9İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    26. Zola

    27. LanzaTech

    28. JioSaavn

    29. Jumio

    30. Foundation Medicine

  • 10İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    31. Arterys

    32. Alnylam Pharmaceuticals

    33. Beautycounter

    34. Sonder

    35. Indigo Ag

  • 11İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    36. Nubank

    37. GOAT

    38. Snøhetta

    39. African Leadership University

    40. Fanatics

  • 12İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    41. Unmade

    42. Modern Fertility

    43. Rocket Lab

    44. A24

    45. Teachers Pay Teachers

  • 13İşte dünyanın en yenilikçi şirketleri
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    46. Ammunition

    47. Sesame Workshop

    48. Acorns

    49. Mozilla

    50. Punch Bowl Social

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