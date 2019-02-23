Son dönemde iPhone satışlarında sergilediği beklenenin altındaki performansla gündemden düşmeyen Apple’a bir kötü haber daha geldi. Her yıl yayınlanan “Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” listesinde Apple birincilikten tam 16 sıra birden gerileyerek, 17. sıraya düştü.
Fast Company tarafından yayınlanan “Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi 2019” çalışmasında zirvenin yeni sahibi Çinli teknoloji firması Meituan Dianping oldu. Çinli şirket, yemek, otel konaklama ve sinema bileti gibi hizmetlerin rezervasyon ve teslimatını hızlandıran bir teknoloji platformu olarak faaliyet gösteriyor.
“Dünyanın En Yenilikçi Şirketleri” listesinde 2018’de zirvede Apple, 2017’de Amazon, 2016’da BuzzFeed, 2015’te Warby Parker, 2014’te Google, 2013’te Nike, 2012 ve 2011’de Apple, 2010’da Facebook, 2009’da Team Obama ve 2008’de Google ilk sırada yer almıştı. İşte bu yılın sonuçlarına göre “Dünyanın En Yenilikçi 50 Şirketi”...
1. Meituan Dianping
2. Grab
3. NBA
4. The Walt Disney Company
5. Stitch Fix
6. Sweetgreen
7. Apeel Sciences
8. Square
9. Oatly
10. Twitch
11. Target
12. Shopify
13. AnchorFree
14. Peloton
15. Alibaba Group
16. Truepic
17. Apple
18. Unity Technologies
19. Domino's
20. Plaid
21. Universal Music Group
22. Airtable
23. Lineage Logistics
24. Kano
25. Winc
26. Zola
27. LanzaTech
28. JioSaavn
29. Jumio
30. Foundation Medicine
31. Arterys
32. Alnylam Pharmaceuticals
33. Beautycounter
34. Sonder
35. Indigo Ag
36. Nubank
37. GOAT
38. Snøhetta
39. African Leadership University
40. Fanatics
41. Unmade
42. Modern Fertility
43. Rocket Lab
44. A24
45. Teachers Pay Teachers
46. Ammunition
47. Sesame Workshop
48. Acorns
49. Mozilla
50. Punch Bowl Social
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