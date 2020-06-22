Necdet Çalışkan ncaliskan@haberturk.com

Apple'ın bu yıl koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle tarihinde ilk kez online olarak düzenlediği yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı WWDC 2020 etkinliği ile yeni mobil işletim sistemi iOS 14 resmen tanıtıldı.

İşte iPhone’ları baştan aşağı yenileyecek olan iOS 14 ile gelecek yenilikler:

Uygulama Kütüphanesi:

Kullanıcılar, iPhone’larına yüklü uygulamalarına, klasörlemelerine gerek kalmadan “App Library” adı verilen bu yeni bölümden erişebilecek. Kullanıcılar, bu özellikle sosyal medya, oyun, alışveriş gibi aradığı kategorideki uygulamaya daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek.

Widget:

Uygulama düzenleme ve klasörlemede olduğu gibi Android kullanıcıların yakından bildiği bir diğer özellik olan Widget’lar (hava durumu, arama çubuğu… )da iPhone’lara gelecek. iOS 14 ile birlikte kullanıcılar Widget ekleyip, iPhone’larının ana erkanlarını özelleştirebilecek.

Resim içinde Resim:

iOS 14 ile gelen bir diğer yenilik olan “Picture in Picture” (resim içinde resim) özelliği ile kullanıcılar bir uygulama içerisindeyken, bu uygulamalarından çıkamalarına gerek kalmadan, başka bir işlemi yapabilecek. Yine Android platformunda halihazırda bulunan bu özellik sayesinde iPhone kullanıcıları da örneğin video izlerken oynatıcılarını otomatik olarak küçültüp, ana ekrana geçebilecekler.

Mesajlar:

iOS 14 ile yenilenen Mesajlar uygulamasına sık iletişim kurulan kişileri ve ileti dizilerini sabitleme, yanlış kişiye mesaj göndermenin önüne geçmek için mesaj yazılmaya başlandığında ilgili kişinin fotoğrafını gösterme, kullanıcıların WhatsApp ve benzeri platformlardan aşina olduğu satır içi ve grup sohbetlerde belirli bir kişiyi etiketleyerek yanıtlama gibi özellikler geliyor.

Siri:

iOS 14 ile birlikte Apple’ın sesli asistanı Siri de yeni özelliklere kavuşuyor. Tasarımı yenilenen Siri, herhangi bir uygulama açıkken bir soru sorulup, aktifleştirdiğinde artık ekranı kaplamayacak, küçük bir Widget belirerek soruyu yanıtlayacak. Ayrıca iOS 14 ile birlikte Siri ile artık sesli mesaj gönderip, ‘dikte’ de kullanılabilecek. Yeni Siri ve sunduğu çeviri uygulaması sayesinde, iki farklı dili konuşan kişiler birbirleri ile iletişim kurabilecek.

İnternetsiz çeviri:

iOS 14 ile birlikte iPhone’lara yeni bir Çeviri (Translate) uygulaması da gelecek. olacak. Başlangıçta Türkçe hariç 11 farklı dili destekleyecek olan yapay zeka destekli uygulama, internete erişimine ihtiyaç duymadan, tamamen çevrimdışı olarak, gerçek zamanlı karşılıklı bir çeviri yapacak.

App Clip:

Apple’ın öneriler altyapısı geliştirilen Haritalar ve yenilenen CarPlay uygulamasının yanısıra iOS 14’n bir diğer yeniliği ise “App Clip” adı verilen küçük uygulamalar. Bu özellikle uygulama indirmeden ilgili servisler anlık olarak kullanılabiliyor. Apple’ın hızlı açılan ve anlık kullanılabilen bu App Clip uygulamalarının boyutu 10 MB altında olacak.

NE ZAMAN ÇIKACAK?

Geliştirici sürümü bugünden itibaren erişilebilen, beta sürümü ise gelecek ay sunulacak olan iOS 14’e son kullanıcılar için ise bu yılın ekim ayında kullanıma açılması bekleniyor.

HANGİ CİHAZLARA GELECEK?

iOS 14 güncellemesini alabilecek cihazlar ise şöyle:

iPhone SE (2020),

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X,

iPhone 8, iPhone 8 Plus,

iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPhone SE (2016)

iPhone 6S ve iPhone 6S Plus

iPod touch (7. nesil)