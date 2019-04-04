Mobil iletişimde dünyanın bu yıldan itibaren adım adım geçmeye hazırlandığı 5G yarışında son tablo ortaya çıktı. Veri analiz kuruluşu Statista ile IPlytics’in açıkladığı rakamlara göre Çinli şirketler şu ana kadar dünya genelinde mobil operatörlerle yaptığı 5G kontratlarında ve 5G teknik standartlarına katkıda rakiplerine fark attı.
Ortaya çıkan rakamlar ışığında 5G'nin arka planında yaşanan rekabetin son durumunu inceledik. Bu alanda listenin zirvesinde ise tahmin edilebileceği gibi ABD ve başkanı Donald Trump’ın cephe aldığı Çinli Huawei var.
4G/LTE’nin (bizde 4.5G) yerini alacak olan 5G’de oluşturulan resmi standartlar ve bu teknik standartlarle yapılan işbirlikleri, 5G pastasındaki büyük payın da kimde olduğunu belirleyecek.
Bu yüzden, konu şimdiden teknik standartların belirlenmesinin çok ötesine geçerek, ticaret savaşlarının da fitilini ateşlemiş durumda.
5G'de öne çıkacak olan firma, gelecekte 6G servisi üzerinde daha fazla pazar kontrolüne sahip olabilecek. Hal böyle olunca 5G henüz kullanıcıların hayatına girmeden, pazarın kimin kontrolünde olacağı da yavaş yavaş şekillenmeye başladı.
ABD Başkanı Trump’ın müttefiklerine gizlilik gerekçeleriyle ‘iş birliği yapmayın’ çağrısında bulunduğu Huawei, Aralık 2018 itibariyle 5G’de 11 bin 423 standart sayısına ulaştı. Huawei’nin 5G’deki en yakın rakibi ise İsveç merkezli Ericsson. Bu alanda 10 bin 351’lik rakama ulaşan Ericsson’u bir başka Çinli teknoloji altyapı kuruluşu Hisilicon, 7 bin 248’lik rakamla izliyor.
|Şirket
|Ülke
|Standart Sayısı
|Huawei
|Çin
|11423
|Ericsson
|İsveç
|10351
|Hisilicon
|Çin
|7248
|Nokia
|Finlandiya
|6878
|Qualcomm
|ABD
|4493
|Samsung
|Güney Kore
|4083
|ZTE
|Çin
|3738
|Intel
|ABD
|3502
|LG
|Güney Kore
|2909
|CATT
|Çin
|2316
|NTT Docomo
|Japonya
|2135
|MediaTek
|Tayvan
|1482
|NEC
|Japonya
|1346
|TOPLAM
|61904
5G’nin altyapısının kurulumu alanında çalışan en büyük 13 şirketin 4’ü Çinli ve bunların dünya genelindeki toplam teknik standart sayısı 24 bin 725’e ulaşmış durumda ki bu sayı 13 şirketin toplam rakamının yüzde 40’ına denk.
5G altyapısı alanında faaliyet gösteren ABD’li Qualcomm ve Intel’in şu ana kadar ulaştığı toplam standart sayısı ise 8 bini geçmiyor.
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