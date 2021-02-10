İşte Türkiye’nin yapay zekâ haritası! 0:00 / 0:00

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Yapay zekâ ekosisteminin tüm paydaşlarının bütüncül olarak gelişmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek; kişi ve kurumlar arasında işbirliklerini, kapasite ve ticarileşme oranının artmasını sağlamak amacıyla çalışan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (TRAI),Türkiye’deki aktif olarak yapay zekâ çalışmaları yapan girişimleri listelediği “TRAI Girişimler Haritası”nın Şubat 2021 rakamları yayınladı.

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin (https://turkiye.ai/) Şubat 2021 haritasında görüntü işleme, öngörü ve veri analitiği, arama asistanı ve arama motoru, doğal dil işleme, chatbot, makine öğrenmesi, optimizasyon, otonom araçlar, robotik süreç otomasyonu ve akıllı platformlar gibi alanlarda çalışmalar yapan 164 girişim yer alıyor.

2020 Kasım ayında yayınlanan TRAI Girişim haritasında 145 girişim bulunurken, bu sayı, Şubat 2021 tarihinde ise 164’e ulaştı. 2020 yılı içerisinde kapanan 8 girişim ise haritadan çıkarıldı.

YARISI GÖRÜNTÜ İŞLEME VE MAKİNE ÖĞRENMESİ ÜZERİNE

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi Girişimler Haritası’nda yer alan girişimlerin kategorilerinin dağılımı şöyle:

Görüntü işleme: 47

Öngörü ve Veri Analitiği:21

Arama Asistanı ve Arama Motoru: 6

Doğal Dil İşleme:16

Chatbot ve Diyalogsal Yapay Zeka: 17

Makine Öğrenmesi: 32

Optimizasyon: 9

Otonom Araç: 6

Robotik Süreç Otomasyonu: 7

Akıllı Platform Alanı: 3

YILDAN YILA ARTIYOR

Kurulduğu 2017 yılını 24 girişimle tamamlayan Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’nin, 2018 yılında 28 şirket desteği, 9 teknoloji iş ortağı ve ekosistem haritasında 64 girişimi bulunuyordu. Görüntü işleme, doğal dil işleme, otonom araç, chatbot, ses tanıma, öngörü ve analitik gibi konularda çalışmalar yapan girişimlerin sayısı 2019 yılında 75’e çıktı.

2020 yılının mart ayına gelindiğinde ise özel sektörün yapay zekâya olan ilgisi, artan yatırım ve destek imkanlarıyla birlikte yapay zeka girişimleri değer yaratmaya, etki alanını geliştirmeye devam etti ve 112’e rakamına ulaştı. 2020’nin Temmuz ayında girişim haritasındaki rakam 134’ken, Kasım 2020’de bu rakam 145 oldu.