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Haberler Teknoloji Cihaz İşte yapay zeka destekli akıllı ev robotu Amazon Astro! Haberler
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Amazon akıllı ev robotu Astro’yu tanıttı

Amazon, Alexa destekli ilk akıllı ev robotu Astro’yu görücüye çıkardı. İşte siz evde değilken, evi oda oda gezen, evcil hayvanları besleyen, evde yabancı birini tespit ettiğinde size bildiren, cam kırıldığında veya olası yangın durumunda siren çalıp, uyarı veren, yaşlılar için acil durumlarda “Yardım çağır” özelliği sunan Amazon’un yapay zeka destekli akıllı ev robotu Astro...

İşte yapay zeka destekli akıllı ev robotu Amazon Astro! Haberler
Bu robot izliyor, konuşuyor, uyarıyor!
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HABERTURK.COM

ABD’li e-ticaret devi Amazon, düzenlediği etkinlikle yeni donanım ve yazılım ürünlerini tanıttı. Amazon’un yapay zeka destekli sanal asistan çözümü Alexa’nın entegre edildiği yeni akıllı termostat, Echo Show, tablet ve projeksiyon cihazını bir araya getiren Glow, fitness bilekliği Halo View, akıllı kapı zili Blink, yeni güvenlik kamerası çözümü Ring’in sahneye çıkarıldığı etkinlikte en çok dikkat çeken ürün ise Amazon’un akıllı ev robotu Astro oldu.

Alexa destekli akıllı ev robotu Amazon Astro ile kullanıcılar, evden uzakta olduklarında akıllı telefonları üzerinden yönetebildikleri bir uygulamayla, evlerini oda oda gezip, kontrol edebiliyor.

PERİSKOP KAMERASI İLE EVE GÖZ KULAK OLUYOR

Gelişmiş öğrenme algoritmaları ve sensörleri ile evi gezebilen Astro, evdeyken ise kullanıcılara sevdikleri müzikleri, podcast'leri veya şovları çalıp, kullanıcıyı odadan odaya takip edebiliyor.

Alexa desteği ile aramaları, hatırlatıcıları, alarmları ve zamanlayıcıları iletebilen Amazon Astro, nesnelerin etrafında hareket ederken, insanlar, evcil hayvanlar ve merdivenlerle arasındaki güvenli bir mesafe koyuyor.

Üzerinden periskop kamerasını daha iyi bir görünüm için yükseltip, alçaltabilen Amazon’un bu akıllı ev robotu, şüpheli bir şey gördüğünde siren çalıyor.

HIRSIZ, YANGIN... ACİL DURUMDA UYARI VERİYOR

Astro evde tanınmayan bir kişi tespit ettiğinde, kullanıcısına uyarı gönderiyor. Robot, cam kırılması, duman veya karbon monoksit alarmları gibi belirli sesler algıladığında, Alexa uygulamasından anında bildirim iletiyor.

Tespit edilen olayların videolarını otomatik olarak buluta kaydeden Astro’da özellikle yaşlı ve bakıma ihtiyacı olan kişiler için, “Astro, yardım çağır” komutuyla, acil bir durumda 7/24 profesyonel acil müdahale ekipleriyle bağlantı kuruyor.

İŞTE AMAZON ASTRO

Bir video görüşmesinde kullanıcı ile birlikte hareket edip, kullanıcıyı çerçeve içinde tutabilen Astro, çocuklara yönelik Alexa yanıtları ve multimedya erişimleri için ebeveyn denetimleri de sunuyor.

EVCİL HAYVANLARA MAMA VERİYOR

Özel kargo kutusuna yerleştirilen mamalarla evcil hayvanları besleme özelliği de bulunan Amazon’un akıllı ev robotu, uyumlu aksesuarla kan basıncı ölçümleri alıp, sonuçlarını ekranında gösteriyor.

Şarj cihazı ile birlikte yaklaşık 11 kilogram ağırlığındaki Astro, 5 MP çözünürlüğünde, 132° diyagonal görüş alanına sahip çerçeveli 1080p Periskop kamera barındırıyor.

Cihazın yükseltilip, alçaltılabilen periskop kamerası, yerden 1 metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor. Bu arada Amazon Astro'nun şarjı azaldığında, yine kendine kendine şarj cihazının bulunduğu noktaya giderek, kendini şarj ettiğini belirtelim.

ÖN SİPARİŞE 999 DOLARDAN ÇIKTI

1280x800 piksel çözünürlüğünde 10.1 inçlik dokunmatik ekranı olan robotta Qualcomm ve Amazon Neural Edge işlemci bulunuyor. Mikrofonları, kameraları ve hareket kabiliyeti, tek bir düğmeye basarak kapatılabilen Astro’nun ev içinde nerelere gidebilceği de yine kullanıcı tarafından uygulama üzerinden kısıtlanabiliyor.

ABD’de ön siparişe açılan Amazon’un akıllı ev robotu Astro’nun fiyatı ise 999 dolar olarak açıklandı. Şirket, ön sipariş döneminin ardından Astro’nun 1449 dolarlık bir etiketine sahip olacağını duyurdu.

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