Trafik sıkışıklığını yaşandığı kentlerde bir alternatif çözüm olarak ortaya çıkan elektrikli scooterlar, yaklaşık bir yıl önce San Francisco başta olmak üzere ABD'nin bir çok kentinde fenomen haline geldi. Kısa bir süre önce Avrupa'ya da taşınan bu araçlar, gün geçtikçe daha çok kullanılır hale geliyor. Çalışma prensibi, bir noktadan alınıp başka bir noktaya bırakılması esasına dayanan elektrikli scooterlar, uygun kiralama fiyatları ve kullanım kolaylıkları ile öne çıkıyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu çılgınlığı başlatanlardan ABD'li elektrikli scooter firması Bird, iş modelini değiştirerek etki alanını genişletmeyi hedefliyor. Girişim, 'Bird Platform' ismini verdiği yapı üzerinden, bağımsız operatörler yaratmayı hedefliyor. Bu sayede isteyen herkesin Bird scooterlarından satın alarak kendi filolarını yaratması ve bunları işletmesi amaçlanıyor.

YÜZDE 20 KOMİSYON ALACAK

Kendi scooter filosunu kurmak isteyenler için herhangibir kota uygulamayacak Bird, üçüncü kişilere satacağı scooterlar ile birlikte şarj istasyonlarını da kendi sağlayacak. Girişim, işin sadece malzeme tedariğini üstlenirken, filo yöneticeleri ise operasyondan sorumlu olacak. ABD'li girişimin, her yolculuktan yüzde 20 oranında komisyon alacağını bildirildi.

Bird Platform, Aralık ayından scooter kullanımının yoğun olduğu ve regulasyonların scooterlara izin verdiği ülkelerde faaliyete geçecek. Yeni iş modeli hakkında değerlendirmede bulunan Bird CEO'su Travis VanderZanden, yeni iş modelinin daha önce girmedikleri pazarlarda faal olmalarını sağlayacağını kaydetti.

100 KENTTE 10 MİLYON YOLCULUK YAPTIRDI

Güncel değerlemesi 2 milyar dolar olan Bird, bugüne kadar 415 milyon dolarlık yatırım aldı. Girişimin yatırımcıları aralasında ise CRV, Greycroft, Sequoia, Accel bulunuyor. Bir yıl çalışmalarına başlayan Bird, 100 şehirde 10 milyon scooter yolculuğuna imza attı. Bird'ün saatte 24 km hıza çıkabilien elektrikli scooterlarının ABD'de bir saat kiralamanın bedeli 1 dolar olarak açıklanıyor.

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