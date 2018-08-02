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Amerikan elektrikli scooter devi dünyaya açılıyor

ABD'de fenomen haline gelen ve trafik sıkışıklığının yaşandığı kentlerde hergün binlerce kişinin kullandığı elektrikli scooterlar, Avrupa'ya taşınıyor. Bird isimli bir Amerikan elektrikli scooter paylaşım girişimi, Paris'te başladığı Avrupa operasyonlarına kısa zaman içinde dünya geneline yaymak istiyor. Toplu taşımaya ve otomoboil kullanımına ucuz ve çevreci bir alternatif ulaşım sunan bu araçları, yakın bir gelecekte İstanbul gibi trafiğin yoğun olduğu kentlerde görmemiz olası.

02.08.2018 - 01:25 | Güncelleme:

Güncel piyasa değeri 2 milyar doları bulan ve ABD'nin 30 şehrinde kullanılan elektrikli scooter girişimi Bird, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'n haberine göre, Amerikalı şirketin ilk durağının Avrupa olacağı belirtiliyor. Bu çerçevede Paris'te pilot programa başlayan şirket, nüfusu 2 milyon kişiden fazla olan bir şehirde kendini test ederek kıta geneline yayılmak istiyor. Fransa'nın başkentindeki faaliyetlerini değerlendiren Bird'ün Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Patrick Studener, "Paris, trafik sıkışıklığı ve hava kirliliğinin yanı sıra ileri görüşlü ve yeniliklere açık bir şehir" dedi. Paris sokaklarında Bird'ün scooterlarını kullanmanın bedeli 1 Euro'dan başlıyor. Tarife dakika başına ise 15 sent artıyor. 2017'de kurulan şirket, ilk etapta 100 adet scooterı Fransızların kullanımına sunacak. 

HEDEF OTOMOBİL KULLANIMINI AZALTMAK

Bird ve rakiplerinin hedefi, trafik sıkışıklığının fazla olduğu şehirlerde otomobil kullanımını azaltmak. Bird'ün çalışma prensibi, Türkiye'de de başta İstanbul olmak bazı kentlerde belediyelerin bisiklet kiralama hizmetine benziyor. Sistem, elektrikli scooterların bir noktadan alınıp başka bir noktaya bırakılması esasına dayanıyor. Amerika'da kiralamanın bedeli 1 dolar olan ve saatte 24 kilometre hıza çıkabilen scooterlar, toplu taşımaya ve otomobil kullanımına şehir içi ucuz bir ulaşım alternatifi olarak öne çıkıyor.

44 MİLYON ADET SATIŞ BEKLENİYOR

Elektrikli scooter kullanımı, teknolojinin kalbinin attığı San Francisco başta olmak üzere ABD'de gittikçe yayılıyor. Kısa mesafelerde ulaşım için sıklıkla kullanılan bu araçlar, Bird gibi kiralama şirketlerinin de çoğalmasını sağlıyor. Öyleki, Uber gibi taksi çağırma uygulamaları bile bu alana yatırım yapmış durumda. Bird'in sadece son San Francisco'da son aylarda 100 bin yolculuk yaptırdığı belirtiliyor. Elektrikli scooter kiralama şirketlerinin talebe yetişmek için ellerindeki sayıyı sürekli artırmaları ise, satışlara yaramış durumda. Bazı şirketlerin filolarında 30 bin adedin üzerinde scooter olduğu biliniyor. 2018'de dünya genelinde 44 milyondan fazla elektrikli scooter satışı beklenirken, söz konusu beklenti 2019 için 46.8 milyon adet ve 2020 yılı içinde 49.8 milyon adet olarak açıklanıyor.

 

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