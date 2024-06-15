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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası İtalya-Arnavutluk maçı CANLI YAYIN - EURO 2024 - Futbol Haberleri

        İtalya-Arnavutluk maçı CANLI YAYIN

        İtalya-Arnavutluk maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Son Avrupa şampiyonu İtalya, EURO 2024 B Grubu'ndaki ilk maçında Arnavutluk ile karşılaşıyor. Gök Mavililer grubun zayıf halkası olarak gösterilen rakibi karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Tarihinde ikinci kez Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren Arnavutluk ise güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 21:07 Güncelleme: 15.06.2024 - 21:09
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu ilk maçında İtalya ile Arnavutluk karşılaşıyor.

        STAT: BVB Dortmund

        HAKEM: Felix Zwayer (Almanya)

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT 1

        İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco, Jorginho, Barella, Frattesi, Pellegrini, Chiesa, Scamacca.

        ARNAVUTLUK: Strakosha, Hysaj, Djimsiti, Arlind Ajeti, Mitaj, Asllani, Ramadani, Bajrami, Asani, Seferi, Broja.

        Son şampiyon İtalya, ilk grup maçında sürpriz yaşamak istemiyor. Arnavutluk ise zorlu gruptan çıkma adına İtalya karşısında puan ve puanlar peşinde...

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        İTALYA ÜSTÜNLÜĞÜ

        İki ülke arasındaki maçlarda İtalya'nın büyük üstünlüğü bulunuyor.

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        İtalya, bugüne kadar rakibiyle oynadığı 4 maçı da kazandı. Bu karşılaşmalarda 7 gol atan İtalya, kalesinde ise yalnızca 1 gole izin verdi.

        "Maviler", rakibiyle oynadığı maçları 1-0, 2-0, 1-0 ve 3-1'lik sonuçlarla kazandı.

        ARNAVUTLUK'TA TANIDIK İSİMLER

        Arnavutluk Milli Takımı'nda Süper Lig'de de forma giyen 2 isim bulunuyor.

        Beşiktaş forması giyen orta saha oyuncusu Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Arnavutluk aday kadrosunda yer alıyor.

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