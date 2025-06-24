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        Haberler Bilgi Spor İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE || TRT Spor Yıldız ile Potanın Perileri 2025 FIBA Kadınlar EuroBasket İtalya-Türkiye çeyrek final maçı canlı yayın izle

        İtalya-Türkiye basketbol maçı canlı izle! TRT Spor Yıldız ile İtalya-Türkiye çeyrek final maçı canlı yayın izle

        A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında İtalya ile karşı karşıya geliyor. Potanın Perileri, güçlü rakibi İtalya'yı yenerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Millilerin nefes kesen mücadelesini takip etmek isteyen basketbolseverler ise İtalya-Türkiye basketbol maçı canlı izle ekranı için arama motorlarına yöneldi. Ay-yıldızlı ekibin çeyrek final maçı, TRT Spor Yıldız'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. İşte, TRT Spor Yıldız ile 2025 FIBA Kadınlar EuroBasket İtalya-Türkiye çeyrek final maçı canlı yayın izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.06.2025 - 15:30 Güncelleme: 24.06.2025 - 15:30
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        2025 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. A Grubu'nda ikinci sırayı elde ederek çeyrek final bileti alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, İtalya ile karşı karşıya geliyor. Potanın Perileri, İtalya’yı mağlup ederek EuroBasket'te yarı finale yükselmek istiyor. Basketbolseverler ise İtalya-Türkiye basketbol maçı canlı izle kanalını araştırıyor. İşte, TRT Spor Yıldız ile İtalya-Türkiye basketbol maçı canlı yayın izle linki...

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        İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        İtalya-Türkiye basketbol maçı, 24 Haziran 2025 Salı günü yani bu akşam saat 20.30’da başlayacak.

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        İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Yunanistan'ın Pire kentindeki Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak İtalya-Türkiye maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

        Milliler, İtalya'yı elemesi halinde yarı finalde Belçika-Almanya eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

        Türkiye, çeyrek finalde İtalya'ya kaybetmesi halinde ise 5-8'incilik klasman maçlarına çıkacak.

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        İTALYA-TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Potanın Perileri'nin çeyrek final mücadelesini aşağıdaki link aracılığıyla canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz

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        TÜRKİYE, İTALYA'YA KARŞI 7 RESMİ MAÇIN 6'SINI KAZANDI

        Ay-yıldızlılar, İtalya ile resmi maçlarda 8. kez rakip olacak.

        Daha önce rakibine karşı oynadığı 7 resmi maçın 6'sını kazanan Türkiye, bir defa sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

        Türkiye, 2009 Avrupa Şampiyonası elemelerinde 3 kez karşılaştığı rakibini 64-59, 63-55 ve 80-61'lik skorlarla mağlup etti.

        İtalya ile 2013, 2015 ve 2017'de düzenlenen şampiyonalarda da karşılaşan milliler, bu maçları ise 66-46, 50-44 ve 54-53 kazandı.

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        SON 2 MAÇI İTALYA KAZANDI

        Milli takım, İtalya karşısında biri hazırlık maçı olmak üzere çıktığı son 2 karşılaşmayı kaybetti.

        İtalya önünde son resmi karşılaşmasını 2019 FIBA Avrupa Şampiyonası gruplarında oynayan Türkiye, rakibine 57-54'lük skorla yenildi.

        İki takımın Haziran 2021'de oynadığı hazırlık maçında da galip gelen taraf, 83-44'lük skorla İtalya oldu.

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