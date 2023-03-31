İtalya’da ChatGPT’ye yasak kararı!

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İtalya'nın ulusal gizlilik düzenleyicisi, içerik oluşturucuları OpenAI'yi "kişisel verilerin yasadışı toplanması" ile suçlayan AI chatbot ChatGPT'nin etkili bir şekilde yasaklanmasını emretti. OpenAI'ye, veri toplama uygulamalarını değiştirene kadar İtalyan kullanıcıların verilerini toplamayı derhal durdurması gerektiği bilgisini gönderdi.

"ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNE UYGUN DEĞİL"

Veri Koruma Kurumu GPDP basın açıklaması yayınlayarak, şirketin kullanıcıların kişisel bilgilerinin toplanması için yasal gerekçelerden yoksun olduğunu söyledi. GPDP, OpenAI'nin reşit olmayan kullanıcıların hizmete erişimini durdurmak için hiçbir mekanizmaya sahip olmadığını, bunun da "küçükleri gelişim ve öz farkındalık derecelerine kıyasla kesinlikle uygun olmayan cevaplara maruz bıraktığını" açıkladı.

Bu, İtalya'nın veri gözlemcisinin bir AI chatbotuna karşı böyle bir eylemde bulunduğu ilk sefer değil. Regülatör daha önce şubat ayında chatbot uygulaması Replika.ai yasaklamıştı. Replika, bazı kullanıcıların chatbot'u ile geliştirdiği kişisel ilişkilerle ün kazandı ve birçoğu şirketin yakın zamanda erotik rol yapma seçeneğini kaldırmasından sonra sıkıntılarını dile getirdi.