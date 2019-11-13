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HaberlerGündemAile katliamı! 4 kişi evlerinin önünde ölü bulundu- HABERLER

İzmir'de aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu

AA

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde cinayetleri "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

Yer, İzmir...

İzmir'in Kiraz ilçesinde aynı aileden biri kadın 4 kişi, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayağzı Mahallesi'nde İbrahim A. (40),eşi Döndü A. (38),oğulları Kemal A. (17) ve akrabaları Erol A. (35),Çayağazı Mahallesi Bağarası Sokak'taki evlerinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu.

Olaya ilişkin maktullerin akrabaları M.A. (35) jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Şüphelinin ilk ifadesinde 4 kişiyi kendisine ait tabanca ve tüfekle, "eşinin rahatsız edilmesi" nedeniyle işlediğini söylediği öğrenildi.

 

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