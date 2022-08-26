Evlat dehşeti! Hamile annesini bıçakladı, bebek kurtarılamadı 0:00 / 0:00

AA

İzmir'in Bayraklı ilçesinde oğlu tarafından bıçakla yaralanan hamile kadın, kaldırıldığı hastanede bebeğini kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Fuat Edip Baksı Mahallesi'nde yaşayan E.Y. ile oğlu Y.A. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma başladı. Y.A, tartışma sırasında annesi E.Y'yi bıçakla yaraladı.

BEBEK KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Oğlu tarafından defalarca bıçaklanan E.Y, sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; hastanede ameliyata alınan hamile E.Y, tüm müdahalelere rağmen bebeğini kaybetti.

Y.A, polis ekiplerince olayda kullandığı suç aletiyle gözaltına alındı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.