İzmir'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki bir apartmanda yalnız yaşayan Işıl Kayran'ın uzun süre dışarı çıkmadığını fark eden komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Eve giren ekipler, yerde hareketsiz buldukları kadının öldüğünü belirledi.
Kayran'ın cenazesi incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.