Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemİzmir'de yarış yapan motosikletler kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı
ABONE OL

Yarış yapan motosikletler kaza yaptı! 1 ölü, 4 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde, yarış yaptığı ileri sürülen 2 motosiklete otomobil çarptı. Kazada 1 kişi ölürken, 1’i ağır 4 kişi de yaralandı. Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlatıldı

İzmir
İHA

Kaza, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 35 JA 5357 plakalı motosiklet sürücüsü Furkan Sonbahar (17) ile arkadaşı Raşit Boztepe (19) cadde üzerinde motosiklet ile kendi aralarında yarış yaparken, sürücüsü öğrenilemeyen 35 AHN 446 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı her iki motosiklete de çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine adrese çok sayıda 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Sonbahar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobil içerisindeki 3 kişinin de yaralandığı olayda, diğer motosiklet sürücüsü Boztepe’nin ise ağır yaralandığı tespit edildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Ambulansa alınan yaralılar Dikili Devlet Hastanesi’ne götürülürken, hayatını kaybeden Sonbahar’ın cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazanın ardından otomobilini bırakarak olay yerinden kaçan araç sürücüsünün yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir Bayındır'da 5 katlı bir apartmanda çıkan yangına müdahale ediliyor
GÜNDEM5 katlı apartman alev alev!
Bitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
GÜNDEMBitlis'te 24 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı
Ankara'da silahlı kavga! 1 yaralı
GÜNDEMAnkara'da silahlı kavga! 1 yaralı
İstanbul'da motosiklet çalan şüpheli kaza yapınca havaya ateş açıp kaçtı
GÜNDEMPolisin 'dur' ihtarına uymadı, kaçarken kaza yaptı
Bakan Soylu'dan sosyal medyada gelen tepkiye cevap!
GÜNDEMVatandaşın tepkisine cevap verdi
Kovid-19 hastalarının izolasyon ve işe dönüşlerine ilişkin yeni düzenleme
GÜNDEMİzolasyon ve işe dönüşlerle ilgili düzenleme
Son dakika haberi: Sağlık çalışanlarına ödeme müjdesi! Sağlık çalışanlarına 3 ay ek ödeme yapılacak
GÜNDEMSağlık çalışanlarına ödeme müjdesi
Asker uğurlamasında koronavirüs tedbirlerine uymayan 11 kişiye, 34 bin 650 TL ceza
GÜNDEMKorona konvoyuna ceza yağdı!
KYK burs ve kredi ödemesi son dakika! Eylül ayı KYK burs ve kredi ödemeleri başladı
GÜNDEMEylül ödemeleri başladı
Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un koronavirüs testi pozitif çıktı
GÜNDEMEsenyurt Belediye Başkanı koronaya yakalandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X