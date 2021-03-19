İzmir'deki

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AA

Daire, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 25 Mayıs 2019'da toplam 75 sanık hakkında verdiği kararı, tarafların ve savcının itirazları üzerine inceledi.

Başvuruları değerlendiren daire, haklarında çeşitli cezalar verilen aralarında eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan, dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın'ın da bulunduğu 37 sanık hakkında yapılan itirazları reddetti.

Daire "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verilen 1 sanığın ise beraatine hükmetti.

Daire, 1 sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği ve sürenin tamamlanmasıyla kararın kesinleştiği ve bu nedenle istinaf incelemesi dışında olduğuna karar verdi.

2 sanığın istinaf incelemesinin ayrı yapılmasına ve tutuklu 8 sanığın bu hallerinin devamını kararlaştırıldı.

Yerel mahkemenin toplam 34 sanık hakkında verdiği beraat kararlarından bazıları için yapılan itirazlar da yerinde görülmedi.

- Davanın geçmişi

"Gizli bilgi ve belge bulundurma" iddialarına ilişkin İzmir Emniyet Müdürlüğüne 10 Ağustos 2010'da gelen ihbar elektronik postası üzerine başlatılan ve aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 sanık ve üst düzey askeri yetkili, devletin gizli bilgi ve belgelerini yabancı istihbarat servislerine vermekle suçlanmıştı.

İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tüm sanıklar hakkında beraat kararı verilmiş, soruşturma aşamasında görev yapan kamu çalışanları hakkında fezleke hazırlanarak suç duyurusunda bulunulmuştu.

"Askeri casusluk" soruşturmasında FETÖ üyelerinin sahte delil ürettiği iddialarına ilişkin çoğu emniyet mensubu olan sanıklar yargılanmıştı.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Mayıs 2019 tarihinde verdiği kararda yargılanan 90 sanıktan haklarında yakalama kararı bulunan 15 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Toplam 75 sanıklı davada 41 sanık, "silahlı terör örgütü üyeliği", "kamu görevlisinin resmi evrakta sahteciliği", "kamu görevlisi tarafından görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suretiyle haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" gibi suçlardan 6 yıl 10 ay 15 gün ila 51 yıl 4 ay 5 güne kadar hapis cezasına çarptırılmış, 34 sanığın beraatine karar verilmişti.

Sanıklardan dönemin İzmir İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Taner Aydın, FETÖ üyeliği ve diğer suçlardan 50 yıl 10 ay 26 gün, eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan FETÖ üyeliği ve resmi evrakta sahtecilik suçlarından toplam 18 yıl 6 ay 22 gün ve eski İzmir Emniyet Müdürü Ali Bilkay ise FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezası almıştı.