Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ne yazık ki hobi bahçeleri uygulaması amacı dışına çıkmış durumda ve tarım alanlarına zarar vermekte. Göreve geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz açıklamaların başında da vatandaşlarımızın hobi bahçesi almaması geliyordu. Bu konuda da gerekli uyarılarımızı yapmış, yıkım kararı alınan tüm hobi bahçelerinin de yıkılacağını açıklamıştık" dedi.