İzmir'deki hobi bahçelerinde yıkım başladı! Başkan Çiçek uyardı: Almayın
İzmir'in Menderes Belediyesi tarafından tarım arazilerine zarar veren hobi bahçelerinin yıkımına başlandı. Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ne yazık ki hobi bahçeleri uygulaması amacı dışına çıkmış durumda ve tarım alanlarına zarar vermekte. İlk etapta 156 adet yapının yıkım kararı çıktı. Bu konuda da gereğini yapıyoruz. Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın" dedi
İzmir'in Menderes Belediyesi tarafından ruhsatsız ve izinsiz olarak yasalara aykırı olarak inşa edildiği belirlenen, mühürlenmiş, adli süreci tamamlanmış, yıkım kararı alınan hobi bahçelerinin yıkımına başlandı.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, "Ne yazık ki hobi bahçeleri uygulaması amacı dışına çıkmış durumda ve tarım alanlarına zarar vermekte. Göreve geldiğimiz zaman yapmış olduğumuz açıklamaların başında da vatandaşlarımızın hobi bahçesi almaması geliyordu. Bu konuda da gerekli uyarılarımızı yapmış, yıkım kararı alınan tüm hobi bahçelerinin de yıkılacağını açıklamıştık" dedi.
İlk etapta 156 adet yapının yıkım kararı çıktığını hatırlatan Başkan İlkay Çiçek, "Bu konuda da gereğini yapıyoruz. Tarım arazilerimizin yok olmasına asla izin vermeyeceğiz. Yıkım kararı alınan tüm yapılar yıkılacak. Buradan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha uyarıyorum, lütfen hobi bahçesi almayın, suça ortak olmayın" ifadelerini kullandı.