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Haberler Gündem Trafik İzmir İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir İstanbul Arası Kaç Saat?
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İzmir İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla İzmir İstanbul arası kaç saat?

İzmir ve İstanbul Türkiye’nin en çok turist ağırlayan şehirlerinin olmasının yanı sıra iş ve yaşam imkanları ile ne kalabalık şehirlerinin de başına gelir. Bu yüzden İstanbul ve İzmir arası sık sık seyahatler yapılmaktadır. Bu seyahatlerin sık olması birçok kişiyi farklı ulaşım seçeneklerini aramaya yöneltmeye devam etmektedir. Biz de hazırladığımız yazımızda İzmir İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir İstanbul Arası Kaç Saat? sorularının cevaplarını sizler için derledik.

İzmir İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla İzmir İstanbul Arası Kaç Saat?
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Günümüzde hem İstanbul hem de İzmir için kişiler farklı konularda araştırmalar yapıyor. İki şehrin de hem tarihi dokusu, hem iş imkanları hem de metropol yapısı bu iki şehir arasında yapılan yolculukların da her geçen gün artmasına neden oluyor. Bu kapsamda İzmir ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyenler kara yolu, hava yolu ve demir yolu gibi farklı seçenekler hakkında ilgi sahibi olmayı istiyor. İşte, İzmir- İstanbul arasında tercih edilebilecek ulaşım seçeneklerinin tüm detayları…

İzmir İstanbul Arası Kaç Km?

İzmir ve İstanbul arasında ulaşım yapmak isteyen kişilerin internet üzerinden araştırdıkları ilk soru İzmir İstanbul arası kaç km? sorusudur. Bir diğer soru ise İzmir İstanbul arası kaç saat? olarak karşımıza çıkar. Bu iki sorunun da cevabı tercih edilen ulaşım aracına göre değişkenlik göstermektedir. İzmir İstanbul arasındaki yolculuğun saat ve km uzunluklarının değişmesini etkileyen etkenlerden biri de hangi güzergahların tercih edildiğidir. Eğer kişiler E881 yolu üzerinden İstanbul- İzmir yolculuğunu gerçekleştirecek ise bu yolculuk 489,6 km ve 5 saat 24 dakikada tamamlanabilir. D565/E881 ya da Bandırma-Yenikapı/Yenikapı-Bandırma üzerinden İzmir İstanbul yolculuğu yapılacaksa bu yolculuk 414,5 km ile 5 saat 53 dakikada tamamlanabilir. D550/E87 üzerinden yapılan yolculuklarda ise 630,6 km ile yolculuk 9 saat 13 dakikada sonlanır. İzmir İstanbul arası km mesafesi ise en kısa 490 km’dir

İstanbul İzmir Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İzmir İstanbul arası yapılan yolculuklar özel araçlar ile konforlu bir şekilde yapılabilir. Burada ücretli köprü yolları kullanılarak 5 saat gibi bir sürede İzmir- İstanbul yolculuğu tamamlanabilir. Ancak kişilerin aracı sürerken kullandığı hız ve verdiği molalar araçla yapılan yolculuğun süresinin değişmesinde etkili olabilir.

İstanbul İzmir Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve İzmir arasında yapılan yolculuklarda kullanılan bir diğer ulaşım yöntemi ise otobüstür. Konforlu bir ulaşım seçeneği olan otobüsler uçak yolculuğundan daha uzun sürse de özel araçla yapılan yolculukla hemen hemen aynı zaman aralığında tamamlanır. İstanbul İzmir arası yapılan otobüs yolculuğunun süresi 5 saat 25 dakika olarak verilir. Ancak burada otobüs firmasının molaları ve yol güzergahı sürenin çok fazla olmasa da uzamasına yol açabilir.

İstanbul İzmir Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve İzmir arasında yapılan yolculuklarda tercih edilen ulaşım yöntemlerinden biri de uçak yolculuğu. Özel aracı olmayan ve kısa sürede seyahat gerçekleştirmek isteyen kişilerin yoğun olarak kullanıldığı uçak yolculuğunun ne kadar sürdüğü ise merak konusu. Özellikle iş seyahatleri için İzmir ve İstanbul arasında uçak seçeneği sıklıkla tercih ediliyor. Bu kapsamda hava koşulları uygun olduğu takdirde İzmir ve İstanbul arası yapılan yolculuklar yaklaşık 56 dakika içerisinde tamamlanıyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı şehir merkezine yaklaşık yarım saat uzaklıkta olduğu için havalimanından sonra taksi ile ulaşımla daha kısa sürede şehir içinde hareket etmenize yardımcı olur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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