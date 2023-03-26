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Haberler Gündem Trafik Bursa İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bursa İstanbul Arası Kaç Saat?
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Bursa İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Bursa İstanbul arası kaç saat?

İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık şehirleri arasında ilk sırada almasında ötürü, İstanbullular özellikle hafta sonlarında kaçabilecekleri yakın mesafedeki illeri ziyaret etmem istiyor. Bu kapsamda doğası, yeşili, temiz havası ve tarihi dokusuyla Bursa, Istanbul’dan kısa süreli de olsa kaçmak isteyenler için ilk sırada geliyor. İşte, Istanbul’dan Bursa’ya seyahat etmek isteyenlerin en çok sorduğu Bursa İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bursa İstanbul Arası Kaç Saat? sorularının cevapları.

Bursa İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Bursa İstanbul Arası Kaç Saat?
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İstanbul ve Bursa arasında seyahat etmek isteyenler bu iki il arasındaki mesafeyi, süreyi ve hangi araç seçenekleriyle gidebileceklerini merak eder. İstanbul’dan Bursa’ya gitmek isteyenler için farklı ulaşım seçenekleri olduğu bilinmektedir. Genel olarak özel araçla Bursa’ya seyahat etmek özellikle Osmangazi Köprüsü üzerinden daha kısa sürede tamamlansa da merak edilen Bursa ve İstanbul ulaşım alternatiflerinin detaylarını sizler için bir araya getirdik.

Bursa İstanbul Arası Kaç Km?

Bursa ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyenler, bu yolculuğu özel araçları ile yapmak istediklerinde km uzaklığını da bilmek isterler. Bu yüzden Bursa İstanbul arası kaç km sorusu sıklıkla sorulmaktadır. Bu iki şehir arasındaki mesafe 155 km olarak ölçülmektedir.

Bursa İstanbul Arası Kaç Saat?

Bursa ve İstanbul arasında yapılan yolculuklarda merak edilen bir diğer konu ise bu iki şehir arasındaki yolculuğun ne kadar sürdüğüdür. İnternet üzerinden İstanbul Bursa arası arabayla kaç saat sürüyor? sorusu bu yüzden sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Eğer kişiler özel araçları ile Bursa ve İstanbul arasında yolculuk yapacak ise Osmangazi Köprüsü’nü kullanarak 2,5 ila 3 saat arasında bu yolculuğu tamamlayabilir.

İstanbul Bursa Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Bursa arasında yapılan yolculuklarda tercih edilen ulaşım araçlarından biri de otobüstür. Otobüs yolculuğu kişiler için hem konforlu hem de uygun fiyatlıdır. Bu yüzden sıklıkla tercih edilen bir ulaşım yöntemidir. İstanbul Bursa arası otobüsle 4 saat gibi bir sürede tamamlanır. Ancak burada otobüs durak noktaları ve molaları yolculuğun süresinde değişiklik olmasına neden olabilir.

İstanbul Bursa Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Bursa arasında seyahat etmek isteyenlerin merak ettiği bir diğer konu ise uçakla ulaşım olup olmadığıdır. İstanbul ve Bursa arasında uçak yolculuğu seçeneği bulunur ancak hem havayoluna gidiş mesafesi hem de Bursa havalimanından şehre gidiş süresiyle birlikte karayolundan daha uzun sürebilir. Bu sebeple kişiler uçak yolu seçeneğini çok fazla tercih etmez. İki şehir arasında uçak yolculuğu mesafesi ise 115 km’dir. Bu uçak yolculuğunun süresi ise yaklaşık 30 dakikada sonlanmaktadır.

İstanbul Ve Bursa Arasında Deniz Yolculuğu Nasıl Yapılır?

İstanbul ve Bursa arasında yapılan yolcuklardan biri de deniz yoludur. Kişiler hem bireysel olara feribot ve deniz otobüslerini kullanabilir hem de araçları ile feribotla yolu kısaltabilirler. Bireysel olarak İstanbul’dan Yenikapı Feribot alanı kullanılabilir. Burada yolculuk süresi Güzelyalı’ya kadar ilerler ve 1 saat 15 dakika gibi bir sürede tamamlanır. Ancak son dönemlerde sefer sayılarının azaltılması ve duruş noktalarını artması ile birlite İstanbul Bursa arası 3 saati bulur. Araçları ile arrabalı feribot tercih eden kişiler için de yolcuuluk süresi 2 saatte tamamlanır. Ancak kış ayları ve olumsuz hava koşullarının olduğu dönemlerde İstanbul ve Bursa arasındaki deniz yolu ulaşımlarında çok fazla ve ani sefer iptalleri olabilir. Bu yüzden kara yolculuğu yapmak kişiler için her zaman daha güvenilir olmuştur.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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