Ankara İstanbul Arası Kaç Km?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik Ankara İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara İstanbul Arası Kaç Saat?
ABONE OL

Ankara İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Ankara İstanbul arası kaç saat?

Ankara ve İstanbul, Türkiye’nin en kalabalık iki kenti olarak bilinir. Ankara merkezi konumu ve özellikle iş seyahatlerinin yoğun olarak gerçekleştiği bir il olarak İstanbul’dan da çok fazla kişiyi ağırlar. Bu yüzden Ankara İstanbul arasında seyahat etmek isteyen kişiler bu iki il arasındaki yolculuk hakkında detaylı araştırma yapmak isteyebilir. İşte, Ankara İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara İstanbul Arası Kaç Saat? sorularının cevapları.

Ankara İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Ankara İstanbul Arası Kaç Saat?
HABERTURK.COM

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyenler, bu iki il arasında kullanabilecekleri farklı ulaşım yollarını merak ederler. Bu yüzden internet üzerinden de Ankara ve İstanbul arası km mesafesi, zaman ve ve ne kadar yakıt kullanıldığı gibi soruları sıklıkla sorar. Sizler için hazırladığımız yazımızda Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşım hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Ankara İstanbul Arası Kaç Km?

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyen kişiler, bu iki il arasındaki kara yolu mesafesi hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Ankara ve İstanbul arasnda karayolu mesafesi 450 km olarak belirlenmiştir.

Ankara İstanbul Arası Kaç Saat?

450 km’lik bir karayolu mesafesine sahip olan Ankara İstanbul arasındaki yolculuğun ne kadar sürede tamamlanacağı da kişiler tarafından merak edilen bir diğer konudur. Bu iki şehir arasında yolculuğun ne kadar sürede tamamlanacağı tercih edilen ulaşım yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Ankara ve İstanbul arasında özel araçla, otobüsle, demir yoluyla ve hava yoluyla ulaşım sağlanılabildiği için kişiler kendilerine, zamanlarına ve bütçelerine en uygun ulaşım aracı ile seyahatlerini tamamlayabilirler.

Ankara İstanbul Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve İstanbul arasında yapılan yolculuklarda kişiler özel araçları ile seyahat etmeyi isteyebilir. Özel araçlar ile yapılan her yolculuk daha konforlu ve kontrol edilebilirdir. Ancak burada özel araçla yapılan yolculuğun ne kadar sürdüğü merak konusudur. Özel araçla İstanbu ve Ankara arasında ulaşım sağlamak isteyenler 5 saatlik bir yolculuğu gözden çıkarmalıdır. Eğer burada verilen molalar artarsa bu yolculuk süresi daha da uzayabilir.

İstanbul Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyenlerin kullandığı bir diğer yöntem ise otobüstür. Otobüs yolculuğu da özel araç yolculuğu gibi 5 saatte tamamlanabilir. Süre bakımından bu iki seçenek arasında fark olmasa da özel araçla yapılan yolculuklar otobüs yolculuğuna göre daha maaliyetli gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra demir yolu ulaşımı da İstanbul ve Ankara arasında yapılan seyahatlerde tercih edilebilir. İstanbul’dan Söğütlüçeşme, Halkalı ve Bakırköy olmak üzere 3 farklı hızlı tren noktası olması ve bu ulaşımın ekonomik ve konforlu bir şekilde yapılması, kişiler tarafından demir yolu seçeneğinin de sıklıkla tercih edilmesine yol açar. İstanbul ve Ankara arası 5 saat gibi bir sürede tre yolculuğu ile tamamlanır. Tren garlarının şehir içinde olması, kişilerin merkeze de hızlı bir şekilde ulaşarak zaman kaybetmesine engel olur.

Ankara İstanbul Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve İstanbul arasında daha kısa sürede seyahat etmek isteyenler için kullanılabilecek en uygun ulaşım seçeneği ise havayoludur. Ankara’dan Esenboğa Havalimanı, İstanbul’dan ise Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kullanılarak iki il arasında rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Ankara ve İstanbul arası yapılacak uçak yolculuklarında süre 65 dakikada tamamlanır. İki ilde de havalimanına indikten sonra özel araç ve taksi ile 30 dakika, minibüs ve havaş hizmetleriyle 1 saat gibi sürelerde şehir merkezlerine ulaşabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Anadolu'nun ilk camisi Habib-i Neccar kurtarma çalışmasıyla ayağa kalkacak
GÜNDEM Anadolu'nun ilk camisi için seferberlik
Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı ne zaman ve başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları nelerdir, kadro branş dağılımı nasıl olacak?
GÜNDEM Adalet Bakanlığı 18 bin 305 personel alımı yapıyor
AÖF SINAV TARİHİ 2023: Açık Öğretim Fakültesi bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar nasıl yapılacak ve online mı, yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM 2023 AÖF sınavları online mı olacak?
TAŞERONA KADRODA son durum 2023 | 90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek ve şartları nelerdir, kimleri kapsıyor?
GÜNDEM 90 bin taşerona kadro ne zaman gelecek?
2023 LGS SINAV BAŞVURU TARİHİ: LGS sınavı ve başvuruları ne zaman yapılacak? LGS başvuru tarihleri açıklandı mı?
GÜNDEM LGS sınavı ne zaman yapılacak?
TOGG KURA ÇEKİMİ ne zaman ve kura sonuçları hangi tarihte açıklanacak? Yerli otomobil TOGG teslim tarihi belli oldu mu, ücret iadesi yapılacak mı?
GÜNDEM TOGG kura çekimi tarihi belli oldu!
AÖL (Açık lise) sınavları ne zaman? 2023 MEB sınav takvimi ile AÖL son kayıt yenileme tarihi hangi gün, sınavlar online mı ve yüz yüze mi olacak?
GÜNDEM Açık lise sınavları ne zaman yapılacak?
2023 Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı mı, 2. etap personel alımı şartları neler? Tercih ve başvuru kılavuzu yayımlandı mı, kadro dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları başladı
MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM gelecek mi 2023, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç TL olacak ve memur zam mı ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
GÜNDEM Memur maaşına ek zam gelir mi?
Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? 2023 MEB takvimi ile okullarda ara tatil tarihleri belli oldu! 2. Ara tatil kaç gün sürecek, bayram tatili ile birleşecek mi?
GÜNDEM Okullarda ara tatil tarihleri belli oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.