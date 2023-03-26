HABERTURK.COM

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyenler, bu iki il arasında kullanabilecekleri farklı ulaşım yollarını merak ederler. Bu yüzden internet üzerinden de Ankara ve İstanbul arası km mesafesi, zaman ve ve ne kadar yakıt kullanıldığı gibi soruları sıklıkla sorar. Sizler için hazırladığımız yazımızda Ankara ve İstanbul arasındaki ulaşım hakkında merak edilen tüm detayları bir araya getirdik.

Ankara İstanbul Arası Kaç Km?

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyen kişiler, bu iki il arasındaki kara yolu mesafesi hakkında bilgi sahibi olmak isterler. Ankara ve İstanbul arasnda karayolu mesafesi 450 km olarak belirlenmiştir.

Ankara İstanbul Arası Kaç Saat?

450 km’lik bir karayolu mesafesine sahip olan Ankara İstanbul arasındaki yolculuğun ne kadar sürede tamamlanacağı da kişiler tarafından merak edilen bir diğer konudur. Bu iki şehir arasında yolculuğun ne kadar sürede tamamlanacağı tercih edilen ulaşım yöntemine göre değişiklik göstermektedir. Ankara ve İstanbul arasında özel araçla, otobüsle, demir yoluyla ve hava yoluyla ulaşım sağlanılabildiği için kişiler kendilerine, zamanlarına ve bütçelerine en uygun ulaşım aracı ile seyahatlerini tamamlayabilirler.

Ankara İstanbul Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve İstanbul arasında yapılan yolculuklarda kişiler özel araçları ile seyahat etmeyi isteyebilir. Özel araçlar ile yapılan her yolculuk daha konforlu ve kontrol edilebilirdir. Ancak burada özel araçla yapılan yolculuğun ne kadar sürdüğü merak konusudur. Özel araçla İstanbu ve Ankara arasında ulaşım sağlamak isteyenler 5 saatlik bir yolculuğu gözden çıkarmalıdır. Eğer burada verilen molalar artarsa bu yolculuk süresi daha da uzayabilir.

İstanbul Ankara Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve İstanbul arasında seyahat etmek isteyenlerin kullandığı bir diğer yöntem ise otobüstür. Otobüs yolculuğu da özel araç yolculuğu gibi 5 saatte tamamlanabilir. Süre bakımından bu iki seçenek arasında fark olmasa da özel araçla yapılan yolculuklar otobüs yolculuğuna göre daha maaliyetli gerçekleşebilir. Bunun yanı sıra demir yolu ulaşımı da İstanbul ve Ankara arasında yapılan seyahatlerde tercih edilebilir. İstanbul’dan Söğütlüçeşme, Halkalı ve Bakırköy olmak üzere 3 farklı hızlı tren noktası olması ve bu ulaşımın ekonomik ve konforlu bir şekilde yapılması, kişiler tarafından demir yolu seçeneğinin de sıklıkla tercih edilmesine yol açar. İstanbul ve Ankara arası 5 saat gibi bir sürede tre yolculuğu ile tamamlanır. Tren garlarının şehir içinde olması, kişilerin merkeze de hızlı bir şekilde ulaşarak zaman kaybetmesine engel olur.

Ankara İstanbul Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

Ankara ve İstanbul arasında daha kısa sürede seyahat etmek isteyenler için kullanılabilecek en uygun ulaşım seçeneği ise havayoludur. Ankara’dan Esenboğa Havalimanı, İstanbul’dan ise Sabiha Gökçen ve İstanbul Havalimanı kullanılarak iki il arasında rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Ankara ve İstanbul arası yapılacak uçak yolculuklarında süre 65 dakikada tamamlanır. İki ilde de havalimanına indikten sonra özel araç ve taksi ile 30 dakika, minibüs ve havaş hizmetleriyle 1 saat gibi sürelerde şehir merkezlerine ulaşabilirsiniz.