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Antalya İstanbul arası kaç km? Uçakla, otobüsle ve arabayla Antalya İstanbul arası kaç saat?

Türkiye’nin tatil cenneti Antalya hakkında pek çok farklı araştırma yapılıyor. Özellikle yaz aylarında keyifli bir tatil yapmak isteyen kişiler Antalya’ya nasıl ve ne kadar sürede gidileceğini ve merak ettiklerinin cevaplarını arıyor. Bu kapsamda İstanbul’dan Antalya’ya ulaşımın en kolay ve hızlı şekilde nasıl yapılacağı konusu internet üzerinden karşımıza çıkan sorular arasında yer almaya devam ediyor. Peki, Antalya İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya İstanbul Arası Kaç Saat? Merak edilen soruların cevaplarının sizler için bir araya getirdik.

Antalya İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya İstanbul Arası Kaç Saat?
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İstanbul’dan Antalya’ya ya da Antalya’dan İstanbul’a çok sık yolculuk yapılmaktadır. Hem iş hem de tatil amaçlı yapılabilen bu yolculuklarda kişiler farklı ulaşım araçlarını kullanabilir. Karayolu ve havayolu seçenekleriyle kişilerin ihtiyacına göre ulaşım seçeneklerinin olması bu iki şehir arasındaki yolculukların daha da artmasına neden olur. Bu yüzden İstanbul’dan Antalya’ya gitmek isteyen kişilerin en çok merak ettiği sorular Antalya İstanbul Arası Kaç Km? Uçakla, Otobüsle ve Arabayla Antalya İstanbul Arası Kaç Saat? olarak karşımıza çıkar. İşte bilinmesi gereken tüm detaylar.

Antalya İstanbul Arası Kaç Km?

Antalya ve İstanbul arasındaki karayolu mesafesinin kaç km olduğu merak edilen konular arasında yer almaktadır. Bu iki şehir arasında özel araçları ile yolculuk yapmak isteyen kişiler bu km mesafesinin yanı sıra Antalya İstanbul arası kaç saat sorularını da internet üzerinden araştırmaktadır. İstanbul ve Antalya arasında 718 km’lik bir mesafe bulumaktadır.

İstanbul Antalya Arası Arabayla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Antalya arasındaki 718 km’lik mesafeyi kişiler özel araçları ile birlikte gitmeyi tercih edebilirler. Bu yüzden doğru planlama yapabilmek için bu seyehatin ne kadar sürede tamamlanacağını da öğrenmek isterler. Eğer kişiler İstanbul ve Antalya arasında yaptıkları özel araç seyahatinde 90 km’lik bir hız ile ilerlerse yaklaşık 8 saatte bu yolu tamamlayabilirler. Ancak burada yol üzerinde verilen molalar ve bu molaların süreleri yolculuğun uzamasında etkili olabilir. Bunun yanı sıra Antalya İstanbul arasındaki ulaşımda ne kadar yakıt harcanacağı da merak konusudur. 718 km’lik mesafe için kişilerin kullanacağı yakıt hesaplamaları yaklaşık 43.08 litre olarak belirtilmektedir.

İstanbul Antalya Otobüsle Kaç Saat Sürüyor?

Antalya ve İstanbul arasında özel araç dışında tercih edilebilecek bir diğer ulaşım seçeneği ise otobüs yolculuğudur. Otobüs yolculuğunda iki şehir arasındaki karayolu mesafesi 767 km’dir. Antalya ve İstanbul arasında otobüs yolculuğu kişiler için hem konforlu hem de uygun fiyatlıdır. Ancak otobüs yolculuğu özel araç yolculuğuna göre daha uzu sürede tamamlanır. Özel araç ile 8 saatte tamamlanan İstanbul Antalya yolculuğu otobüs ile 10 ila 11 saat arasında tamamlanır. Otobüs firmasının rotası, duraklama molaları ise daha uzun sürede yolculuğun tamamlanmasına yol açabilir.

İstanbul Antalya Arası Uçakla Kaç Saat Sürüyor?

İstanbul ve Antalya arasında seyahat etmek isteyenler için tercih edilebilecek son ulaşım seçeneği ise uçaktır. Uçak yolculuğu bu iki şehir arasında yapılabilecek en kısa ve konforlu ulaşım seçeneğidir. İstanbul Havaliman ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan sık uçak seferleri Antalya’ya yapılabilmektedir. Karayolu ile 718 km olan ulaşım mesafesi uçak yoluğunda 508 km’dir. Kişilerin uçak ile gerçeleştirdikleri İstanbul Antalya havayolu seyahatleri 1 saat içerisinde gerçekleşmektedir. Antalya Havalimanı şehir merkezine yakın olduğu için havalimanından indikten sonra havaş hizmetleri ya da taksilerle şehir içine kolaylıkla ulaşım sağlanabilir.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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