İzmir'de sabah saatlerinde başlayan su kesintisi devam ediyor. Halkapınar Arsenik Arıtma Tesisi girişindeki çelik boru hatlarının bağlantı çalışması nedeniyle yapılan kesinti, 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 09.00'da başladı. 19 saat süreceği bildirilen kesintinin ne zaman biteceği ise İzmir halkı tarafından merak ediliyor. Peki, 5 Ağustos 2025 İzmir'de nerede sular kesildi ve sular ne zaman gelecek? İşte, son gelişmeler...