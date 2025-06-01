Vodafone Business'tan bulut bilişimde yüzde 443 büyüme

Vodafone Business, İzmir’de düzenlediği basın toplantısında bulut bilişim ve dijital dönüşüm alanındaki yatırımlarını açıkladı. Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, şirketin bulut bilişimde son bir yılda %111, son üç yılda ise %443 büyüdüğünü belirtti. İzmir Gaziemir’de 100 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen 4 MW’lik veri merkezi, 2026’nın ilk çeyreğinde açılacak ve bölgenin en büyük veri merkezi olacak. Toplantıda, KOBİ’lere özel bulut çözümleri, finans sektörü için geliştirilen modeller ve siber güvenlik yatırımları öne çıktı.

3 FARKLI BÖLGEDE VERİ MERKEZLERİ

Vodafone Business, İzmir Gaziemir’de 100 milyon dolarlık yatırımla 4 MW kapasiteli bir veri merkezi kuruyor. 20 MW’a kadar genişleme potansiyeli olan merkez, 2026’nın ilk çeyreğinde devreye girecek. Kestioğlu, “İstanbul depremi, verilerin tek bir şehirde tutulmasının risklerini ortaya koydu. Bu nedenle İstanbul Anadolu ve Avrupa yakaları, Ankara ve İzmir’de dört ayaklı bir veri merkezi stratejisi uyguluyoruz” dedi. Bu yatırım, işletmelerin veri güvenliğini ve iş sürekliliğini desteklemeyi hedefliyor.

REKLAM BULUT BİLİŞİMDE ÖNEMLİ BÜYÜME Vodafone Business, bulut bilişimde kaydettiği büyümeyle dikkat çekiyor. Son bir yılda %111, son üç yılda %443 büyüyen şirket, 1000’den fazla veri merkezinde hizmet veriyor ve 10 binin üzerinde sunucuyu yönetiyor. Aras Kargo ve Ata Holding gibi müşterilere genel ve özel bulut çözümleri, yedekleme, kurtarma hizmetleri ve hibrit altyapılar sunan şirket, 250’den fazla uzmanla 7/24 destek sağlıyor. SİBER GÜVENLİKTE GÜÇLÜ ALTYAPI Siber güvenlik, Vodafone Business’ın öncelikli alanlarından biri. Ankara’da 15 milyon dolarlık yatırımla kurulan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi (SoC), 3800’den fazla müşteriye 7/24 koruma sunuyor. Kestioğlu, “Siber saldırılar artık yapay zeka ve robotlarla gerçekleşiyor. SoC 2.0 yaklaşımımızla otomasyon destekli, önleyici güvenlik çözümleri sunuyoruz” dedi. 2024’ün ilk yarısında Türkiye’de 380 bin siber saldırı yaşandığını belirten Kestioğlu, 2030’a kadar siber suçların küresel ekonomiye maliyetinin 10 trilyon dolara ulaşabileceğini ifade etti. KOBİ VE FİNANS SEKTÖRÜNE ÖZEL ÇÖZÜMLER Vodafone Business, KOBİ’ler için uygun maliyetli bulut altyapıları ve finans sektörü için regülasyonlara uygun bulut modelleri geliştiriyor. Kestioğlu, “Avrupa’da KOBİ’ler bulut teknolojilerinde önde, ancak Türkiye’de bu alanda gerideler. KOBİ’lere özel çözümlerle bu açığı kapatmayı amaçlıyoruz” dedi. Finans sektörü için geliştirilen topluluk bulutu da şirketin stratejik hedefleri arasında.