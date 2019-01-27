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İHA'nın haberine göre, son dönemde yıldızı parlayan isimlerden Güliz Ayla, İzmir'deki konser programında hayranlarıyla buluştu. Ayla, konserinde "Olmazsan Olmaz", "Sevgilim", "Benim Olmazsan" gibi en sevilen parçaları seslendirdi. Güliz Ayla'ın şarkılarını vatandaşlarda zaman zaman eşlik etti. Konsere gelen katılımcılar, söylenen parçalarla keyifli dakikalar geçirdi.