- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 2009 yılında kazı ve restorasyon çalışmaları başlatılan İznik Roma Tiyatrosu'nda kapılar, yerli ve yabancı turistlere henüz açılamadı. İznik Genç İş Adamları Derneği eski Başkanı Karaman, kapısında 'Dikkat köpek var. İçeri girmek tehlikelidir' yazısı bulunan Roma Tiyatrosu'nun önünde açıklama yaptı.
DHA'nın haberine göre İznik'e gelenlerin, Roma Tiyatrosu'nun kapalı olduğunu öğrenince üzüldüğünü belirten Karaman, "Tiyatro açılmadı, müze de yaklaşık 8 yıldır kapalı. Yani bu tarihi mekanların kapalı olması, turizm yönünden olumsuz. Büyük ölçüde etkileniyoruz. İznik'e turist gelmeyince bizim de işlerimiz iyi gitmiyor. 35 yıldır turizm sektöründe faaliyet gösteriyorum. Roma Tiyatrosu, İznik için çok büyük önem arz etmektedir. Tel örgülerle çevrili olması ve kapısının kapalı olması, turistler için kötü bir durum. Bunu gören turistler, bir daha buraya gelmiyor. Turizm şirketleri de İznik'i gezi programına almıyor. İznik turizmi bitmiştir" diye konuştu.
'YAZIK BU KENTE'
Ailesiyle birlikte şehir dışından İznik'e gezmeye gelen Enver Özverer ise "İstanbul´dan geldim. İznik'in Bizans, Roma, Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yaptığını bu nedenle çok önemli tarihi bir kent olduğunu biliyorum. Müzeye gittik. Müze 7- 8 yıldır kapalıymış. Buraya, Roma Tiyatrosu'na geldik. Burası da kapalı. 30 sene önce gelmiştim o zaman da kapalıydı. Birçok tarihi mekan kapalı. Yazık bu kente" dedi.
GELENLER ROMA TİYATROSU'NU SORUYOR'
İznik'te plaj işletmeciliği yapan Bekir Uslu da "17 yıldır işletmeciyim. İşletmemize gelen turistler, maalesef tarihi alanların kapalı olmasından yakınıp, duruyor. Roma Tiyatrosu'nu gezmek istiyorlar, soruyorlar, kapalı. Müzeyi soruyorlar, kapalı. Biz de turizmden para kazanıyoruz" diye konuştu.
'EVİMDEN FOTOĞRAF ÇEKİYORLAR'
Tarihi Roma Tiyatrosu'nun bitişiğinde 2 katlı evi bulunan Saire Karagöz ise "Gelenlere ben kapımı açıyorum. 2 katlı evimin çatısına çıkıp, oradan fotoğraf ve video çekiyorlar. Ben de onlarla fotoğraf çektiriyorum, çok da güzel oluyor" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.