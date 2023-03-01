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Japonya'da 37 milyar dolarlık çip yatırımı

Japon yarı iletken çip konsorsiyumu Rapidus, 37 milyar dolarlık yatırımla ülkenin en kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde çip imalat tesisi kuracağını açıkladı

Japonya'da 37 milyar dolarlık çip yatırımı
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Toyota ve Sony dahil 8 Japon firmasının yer aldığı yarı iletken çip konsorsiyumu Rapidus'un açıklamasına göre, Hokkaido'ya çip imalat tesisi kurulacak.

AR-GE alanı dahil 5 trilyon yenlik (37 milyar dolar) bütçe tahsis edilecek yatırım kapsamında iki nanometrelik çip üretimi hedeflenecek.

Yeni teknoloji yatırımına yönelik Rapidus Başkanı Koike Atsuyoşi, "Hükümetin bütçe onay prosedürüne dayalı belirli bir plan umuyoruz" dedi.

Japon hükümetinin desteklediği, Toyota ve Sony dahil 8 Japon firmasının yer aldığı Rapidus konsorsiyumu Ağustos 2022'de kurulmuştu.

Otomobilden, akıllı telefonlara, tabletlerden oyun konsollarına sektörler arası yarı iletken çip açığı karşısında, üreticiler yatırım yapmaya zorlanıyor.

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