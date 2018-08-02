Geçtiğimiz hafta Google'ın Lenovo ile yaptığı Smart Display cihazı detaylı şekilde tanıtılmıştı. Google bu hafta bir diğer akıllı ekran ortaklığı olan JBL'in cihazını gün yüzüne çıkardı. 3 Eylül'de satışa sunulacak olan ürünün ön sipariş süreci başladı.

250 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulan JBL marka akıllı ekran, aslında bir bluetooth hoparlör. Ancak Google destekli akıllı ekranı sayesinde Google servisleriyle donatılan ürün, saat, hava durumu, yemek tarifleri, YouTube videolarını görüntülemek ve Google Asistan'tan gelecek sesli uyarılar gibi nitelikler sunuyor. Google Smart Display ile donatılan ürünler ne kadar tercih edilir bunu zaman gösterecek fakat şimdilik kaba görünüşlü tabletleri andırdıkları aşikar.

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