Araziye elektrik getirecek

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ABD'li arazi araçları üreticisi Jeep, ABD’de düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) elektrikli modelleri ile boy gösterdi.

Yapılan açıklamaya göre, markanın fuarda sergilediği şarj edilebilir elektrikli hibrit Wrangler 4xe, Renegade 4xe ve Compass 4xe, Jeep’in 2022 yılına kadar tüm modellerinde elektrikli versiyonlarını devreye alma planının ilk adımını temsil ediyor.

CES 2020’de sergilenen bu üç modelin, önümüzdeki dönemde Cenevre, New York ve Pekin otomobil fuarlarında da sahneye çıkaracağı bildirildi.

Performans ve 4x4 kabiliyetleriyle sürüş güvenliğini bir üst seviyeye çıkarmayı hedefleyen Jeep’in elektrikli hibrit araçlarının, daha yüksek tork üretimi ve asfalt dışı yollarda daha etkin bir performans vaat ettiği kaydediliyor.

Jeep’in 4xe logolu üç yeni modeli, aynı zamanda FCA’nın 2020 yılına kadar 30 adedin üzerinde elektrikli araç lanse etme taahhüdünün de bir parçasını oluşturuyor.