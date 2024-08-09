Jennifer Lopez hakkında iddia: Tam bir şöhret bağımlısı, paparazzileri kendi çağırıyor

"YENİ YUVA ARIYOR"

Ancak Jennifer Lopez'in zaten mutlu bir yaz dönemi geçirdiğini, hayatında işlerin yolunda gittiğini iddia eden kaynaklar da var. Lopez'in, Ben Affleck ile birlikte satın aldıkları ve birlikte oturdukları 68 milyon dolarlık evi satışa çıkardıktan sonra kendine yeni bir ev baktığı öğrenilmişti. People'a konuşan bir kaynak, "Olan her şey göz önüne alındığında Jennifer iyi bir yaz geçiriyor. Yeni bir başlangıç ​​yapmak için yeni bir yuva bulmaya çalışıyor. İşler mükemmel olmadığında bile her zaman iyi bir tavrı vardır" dedi.