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Jessica May'in ehliyet sorunu çözüldü: Problemsiz bir şekilde her şeyi hallettik

2018’de fotoğrafçı Hüseyin Kaya ile evlenen ve 2022 yılında da Türk vatandaşı olan Jessica May yaşadığı ehliyet sorununu anlattı. Oyuncunun sorunu çok geçmeden çözüldü ve "Problemsiz bir şekilde her şeyi hallettik" dedi

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  • Jessica May'in ehliyet isyanı - Magazin haberleri

    Brezilya asıllı oyuncu Jessica May, "Brezilya’da aldığım AB sürücü belgemi yeminli noterden tercüme ettirmeme ve Brezilya Büyükelçiliği’nden tasdik ettirmeme rağmen Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde bana sadece B sınıfı sürücü belgesi verildi ve orijinal belgeme de el konuldu. Sizce biraz garip değil mi?" diyerek Nüfus Müdürlüğünü'nün Twitter hesabını etiketledi.
  • Jessica May'in ehliyet isyanı - Magazin haberleri

    YANIT GELDİ

    Müdürlüğün Twitter hesabı ise, “Merhaba, belirtmiş olduğunuz konu ile ilgili Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü ile görüşülmüş olup B ve A2 sınıfı ehliyet ödemesini yapmanıza rağmen A2 sınıfı istemediğiniz anlaşılmıştır” diye karşılık verdi.
  • Jessica May'in ehliyet isyanı - Magazin haberleri

    Bunun üzerine Jessica May, “Hayır, işlemi yapan memur bu sınıfı alamayacağımı söyledi. Zaten ödemesini yaptığım bir şeyi neden istemeyeyim ki, istemeseydim ödemesini yapmazdım” ifadelerini kullandı.
  • Jessica May'in ehliyet isyanı - Magazin haberleri

    SORUNU ÇÖZÜLDÜ

    Oyuncu ardından da, Nüfus Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Belgemi yeniden düzenlemek için bugün tekrar Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittim ve problemsiz bir şekilde her şeyi hallettik ve AB sınıfı sürücü belgemi oluşturuldu. Konu hakkında da bilgilendirildim. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

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