Jessica May'in ehliyet sorunu çözüldü: Problemsiz bir şekilde her şeyi hallettik

SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Oyuncu ardından da, Nüfus Müdürlüğü'ne teşekkür ederek, "Belgemi yeniden düzenlemek için bugün tekrar Beşiktaş İlçe Nüfus Müdürlüğü’ne gittim ve problemsiz bir şekilde her şeyi hallettik ve AB sınıfı sürücü belgemi oluşturuldu. Konu hakkında da bilgilendirildim. Yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.