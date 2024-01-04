John Travolta hakkında yeni iddia: Yeni bir aşka yelken açmaya hazır

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Belirtilenlere göre; John Travolta, aslında hayatına girmesini istediği kadında öyle çok kapsamlı özellikler aramıyor. Kibar, sıcak ve doğal olması onun için önemli.

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UZUN SÜRE EŞİNİN YASINI TUTMUŞTU 1991'de nikâh masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu olan Kelly Preston'ın ölümünden sonra John Travolta'nın hayatına kimseyi almak istemediği konuşuluyordu. O dönemde basına yansıyanlara göre John Travolta, iki çocuğu sayesinde hayata bağlanmış durumdaydı. Bir başkasıyla evlenmeyi bir yana bırakın flört etmeyi bile aklından geçirmiyordu.