John Travolta kızıyla Paris Olimpiyatları'nda
Önce 17 yaşındaki oğlunu, ardından eşini kaybeden John Travolta, etkinliklere kızı Ella Bleu ile katılıyor. Baba-kız, 2024 Paris Olimpiyatları'na da birlikte gitti
John Travolta ve kızı, 2024 Paris Olimpiyatları'nı yerinde takip ediyor. 70 yaşındaki ünlü oyuncu, dün öğleden sonra cimnastik yarışlarını 24 yaşındaki oyuncu ve şarkıcı kızı Ella Bleu ile birlikte seyretti.
ETKİNLİKLERDE KIZI EŞLİK EDİYOR
Dört yıl önce eşi Kelly Preston'ı kaybeden Travolta, sık sık etkinliklere kızıyla birlikte katılıyor.
Baba-kız, nisan ayında Travolta'nın kült filmi 'Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) 30'uncu yıl dönümü gösterimine başrol oyuncuları Uma Thurman, Samuel L. Jackson ve Harvey Keitel'le birlikte katılmıştı.
EŞİNİ KAYBETTİ
Travolta'nın 29 yıllık eşi Preston, 2020 yılında 57 yaşındayken hayata veda etmişti.
Travolta, kendisi gibi oyuncu olan eşinin ölüm haberini Instagram hesabından, "Güzel karım Kelly, meme kanseriyle iki yıldır sürdürdüğü mücadelesini kaybetti. Birçok insanın sevgisi ve desteğiyle cesurca mücadele etti" sözleriyle duyurmuştu.
EVLAT ACISI YAŞADI
Çiftin üç çocuğundan biri olan Kawasaki hastası Jett Travolta, 2009'da 17 yaşında hayatını kaybetmişti.