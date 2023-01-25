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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar

Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, tüm müzik kayıtlarının yayın haklarını sattı. Anlaşma şartları kamuoyuna açıklanmazken, Bieber'a 200 milyon dolar ödeneceğini bildirildi

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  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    Justin Bieber müzik haklarını 200 milyon dolara sattı. Anlaşma, 28 yaşındaki Bieber'ın 31 Aralık 2021 öncesi kaydedilen tüm şarkılarını kapsıyor. 290 şarkı arasında son yılların en çok dinlenen pop şarkılarından 'Baby' ve 'Sorry' de var.

    BBC Türkçe'nin aktardığına göre; Anlaşma uyarınca Justin Bieber'ın şarkıları halka açık ortamda çalındığında müzik şirketine telif ücreti ödenmesi gerekecek.
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    "HİT ŞARKILAR PETROLDEN DAHA DEĞERLİ OLABİLİR"

    Daha önce yaptığı bir açıklamada, "Hit şarkılar, altın ya da petrolden daha değerli olabilir" diyen müzik şirketi kurucusu Merck Mercuriadis, son anlaşmayla ilgili olarak ise, "Justin Bieber'ın son 14 yılda küresel kültür üzerindeki etkisi gerçekten dikkate değer" ifadelerini kullandı.
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    Müzik şirketi daha önce Justin Timberlake ve Shakira ile de benzer anlaşmalar yapmıştı.

    Şirket Timberlake'e yaklaşık 100 milyon dolar ödemiş, Shakira'ya ödenen ücret ise açıklanmamıştı.
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    SAĞLIK SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

    Öte yandan Justin Bieber, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla 'Ramsay Hunt' sendromu yani kısmi yüz felci geçirdiğini duyurmuştu.

    Kanadalı şarkıcı, bu nedenle Toronto'da başlayacak olan Kuzey Amerika Turu'nu ertelediğini açıklamıştı. Şarkıcı, hastalığının kötüye gittiğini, bu yüzden de bu kararı almak zorunda kaldığını ifade etmişti.
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    "HASTALIĞIM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR" DEMİŞTİ

    Konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, yüzünün sağ tarafını kullanamadığını göstermişti.

    Bieber, "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim..." şeklinde konuşmuştu.

    Ünlü isim, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtmişti.
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    RAMSAY HUNT SENDROMU NEDİR?

    Ramsay Hunt sendromu (RHS), akut olarak gelişen fasial felç ve buna neden olan Varicella Zoster Virusuna (VZV) bağlı dış kulak kanalının, kulak derisinin veziküler lezyon birlikteliğidir.

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Depo Photos, Instagram
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    Justin Bieber
  • Justin Bieber'ın her şarkısı 700 bin dolar - Magazin haberleri

    Justin Bieber

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