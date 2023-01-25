"HASTALIĞIM GİDEREK KÖTÜLEŞİYOR" DEMİŞTİ



Konuyla alakalı açıklama yapan Justin Bieber, yüzünün sağ tarafını kullanamadığını göstermişti.



Bieber, "Açıkçası, yüzümden de gördüğünüz gibi bende Ramsay Hunt sendromu var. Bunu söylediğime inanamıyorum. İyileşmek için her şeyi yaptım ama hastalığım giderek kötüleşiyor. Sizi çok seviyorum ve dinlenip, iyileşeceğim..." şeklinde konuşmuştu.



Ünlü isim, doktorlarının talimatı üzerine programlarını ertelediğini belirtmişti.