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        Haberler Dünyadan Justin Bieber kendisini çeken paparazziye çıkıştı - magazin haberleri

        Justin Bieber kendisini çeken paparazziye çıkıştı

        Eşi Hailey Bieber ile hafta sonu kahvaltısı sonrası görüntülenen Justin Bieber, her zaman kendisine yöneltilen objektifleri görmezden gelmesinin aksine, bu kez paparazziyi tersledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2025 - 14:54 Güncelleme: 24.02.2025 - 15:30
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        Justin Bieber, eşi Hailey Bieber ile hafta sonunda Los Angeles'ta bir restoranda kahvaltı sonrası görüntülendi. Kanadalı şarkıcı, restorandan çıkıp otomobiline binene kadar onu ve eşini takip eden paparazziyi tersledi.

        30 yaşındaki pop yıldızı, saygısızca olduğunu düşündüğü için peşindeki paparazzilerden birine yüklendi.

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        Bir çocuk babası şarkıcı, kendisini çeken paparazziyle göz göze geldikten sonra ona; "Bu bir saygısızlık" diye bağırdı. Ardından da; "Teşekkür ederim" diyerek otomobiline bindi.

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        Justin Bieber'ın tepkisi pek çok kişi için alışılmadıktı. Çünkü ünlü şarkıcı, genelde etrafındaki kameraları önemsememesiyle biliniyor.

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        Daha önce muhabirlerle bazı şiddet olayları yaşamış olsa da bunların geçmişi neredeyse 10 yıl öncesine dayanıyor.

        Örneğin 2012'de Selena Gomez ile birlikteliği sırasında kendilerini takip eden bir kameramana çarptığı iddia edilmişti. 2013'te bir gazeteciyle hastanenin önünde de kavga etmişti.

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        Öte yandan, son dönemde pantolon belini iyiden iyice kalça altına kadar indiren Justin Bieber, son görüntülendiğinde de aynı stili uygulamış görünüyordu. Şarkıcı, kırmızı şortu, kalçasının tamamen altında kalmış halde fotoğraflandı.

        #Justin Bieber
        #paparazzi
        #kavga
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