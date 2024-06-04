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        Haberler Bilgi Gündem Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları belli oluyor! 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

        Kabine Toplantısı kararları belli oluyor! 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları nelerdir?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün toplanıyor. Gündeme dair en önemli konuların ele alındığı Kabine kararları ve sonuçları her zamanki gibi kamuoyuyla paylaşılacak. Kritik Kabine Toplantısı konu başlıkları arasında 9'uncu Yargı paketi ve bayram tatili süresinin de olması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, ne zaman belli olur? İşte 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları hakkında detaylar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 13:29 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:29
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        Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları gündemde yer alıyor. Kabine Toplantısı kararları için Beştepe'den yapılacak açıklama bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün başlayacak. Peki Kabine Toplantısı kararları ne zaman açıklanacak? İşte, 6 Haziran 2024 Salı Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

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        KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN?

        Kabine Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 6 Haziran Salı günü toplanacak.

        KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Kabine Toplantısı bitince kararlar ve sonuçları duyurulacak. Henüz toplantının bitiş saati belli değil.

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        KABİNE GÜNDEMİNDE NELER OLMASI BEKLENİYOR?

        Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında hayat geçirilen Kabine Toplantısı gündeminde ülke ve dünya gündemi, ekonomik başlıkların yer alması beklenirken bayram tatili, emekli bayram ikramiyesi, kamuda tasarruf, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları gibi konuların toplantıda görüşülmesi beklenenler arasında.

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        KAMUDA TASARRUF, ENFLASYONLA MÜCADELE, GAZZE DİPLOMASİSİ MASADA

        Kamuda tasarruf genelgesinin ardından kanun değişikliği için de harekete geçildi. Kamu taşınmaz ve araçlarının satışı için özelleştirme idaresine yetki verilecek. Düzenlemenin hazırlıklarına yönelik ekonomi yönetimi sunum yapacak.Vergi paketi ve kamu ihale kanununda yapılması planlanan değişikliklerin yanı sıra Öğretmenlik Meslek Kanunun da gündeme gelmesi bekleniyor. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’de devam eden saldırıları da gündemde olacak. 3 aşamalı ateşkes planıyla ilgili değerlendirme yapılacak. Filistin devletini tanıyan ülke sayısını artırmaya dönük diplomatik girişimler istişare edilecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan 12-13 Haziran’da İspanya'ya, 14 Haziran’da ise İtalya’ya gidecek. Ziyaretlere ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

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