Yeni Kabine Toplantısı tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Beştepe'de yapılacak toplantıda, birçok gündem masaya yatırılacak. Ana başlıklardan birisi "Terörsüz Türkiye" çalışmalarında gelinen son nokta olacak. Öte yandan Pakistan ve Hindistan arasındaki ateşkes, Suriye ve Gazze'deki son gelişmeler, Rusya ve Ukrayna savaşına ilişkin atılacak adımlar, deprem bölgesi çalışmaları da ele alınacak. Toplantı kararları ve sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta, gündeminde neler var? İşte, 15 Mayıs 2025 Kabine Toplantısı gündem konuları…