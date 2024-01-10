Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor! İşte çalışma yılı ve prim gününe göre kademeli emeklilik
Kademeli emeklilikte detaylar belli oluyor. 1999-2008 arasında çalışmaya başlayanların yararlanabileceği kademeli emekliliğin, EYT'yi kaçıranlar için yeni bir yol olacağı öngörülüyor. Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek. Peki, kademeli emeklilikten kimler yararlanabilir ve beklenen prim günü kaçtır? İşte, detaylar
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Giriş: 10.01.2024 - 15:08 Güncelleme: 10.01.2024 - 15:08