Olay saat 14:00 sıralarında İstanbul Kadıköy'deki Suadiye Mahallesinde meydana geldi. DHA'nın haberine göre 9 katlı binanın dairelerinden birindeki elektrik arızası için usta çağrıldı.
-2. KATA DÜŞTÜ
Raşit K. isimli usta apartman boşluğunda arızayı onarmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek giriş kattan eksi 2. kata düştü. Olayı gören bina sakinleri itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından elektrik ustası düştüğü yerden çıkarıldı.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞTU
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede 55 yaşındaki Raşit K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Görgü tanığı Kemal Akkoyun, "Elektrik arızası için gelmiş binaya. Giriş katından eksi 2. kata düşmüş" dedi.
Elektrik ustası Raşit K.'nın cansız bedeni olay yeri ve savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.
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