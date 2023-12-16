Kadıköy'de şiddetli rüzgar inşaat panelini devirdi İstanbul'da yaşanan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kadıköy Bağdat Caddesi´nde şiddetli rüzgar nedeniyle, yıkılacak olan 5 katlı binanın etrafındaki 4 metrelik inşaat paneli kaldırıma devrildi. O anda kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi

Olay, saat 20.30 sıralarında Suadiye Mahallesi, Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde yıkılacak olan 5 katlı bir binanın etrafındaki inşaat panelleri şiddetli rüzgar nedeniyle kaldırıma devrildi.

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OLASI BİR FACİA ÖNLENDİ O sırada kaldırımdan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI REKLAM Olay yerine gelen ekipler binanın ve devrilen panelin çevresine şerit çekerek önlem aldı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, kaldırımda bulunan çok sayıda skuter devrilen panelin altında kaldı.

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI Tedbir amaçlı binanın yanındaki sokağın bir şeridi trafiğe kapatıldı. Ekipler, devrilen paneli kaldırmak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.