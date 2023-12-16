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        Haberler Gündem İstanbul İstanbul'daki fırtınada Maltepe ve Beylikdüzü'nde ağaçlar devrildi

        İstanbul'daki fırtınada Maltepe ve Beylikdüzü'nde ağaçlar devrildi

        İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Beylikdüzü ilçesinde üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı. Maltepe'de ise şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devrildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.12.2023 - 20:07 Güncelleme: 16.12.2023 - 20:07
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        Fırtına ağaçları devirdi
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        İstanbul'da etkili olan fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı.

        OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

        FOTO: İHA
        FOTO: İHA

        Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokakta şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yaralanırken, park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA
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        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekipler, devrilen ağacı keserek yoldan kaldırdı.

        İTFAİYE EKİBİ AĞACI KESEREK KALDIRDI

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Bir diğer ilçe Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle kökünden ayrılan çam ağacı devrildi. Devrilen ağaç aydınlatma direğinde asılı kaldı. İtfaiye ekipleri ağacı keserek bulunduğu yerden kaldırdı.

        Olay, Maltepe'de Feyzullah Mahallesi Sahilyolu’nda saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

        TRAFİKTE YOĞUNLUK OLUŞTU

        FOTO: DHA
        FOTO: DHA

        Yol kenarındaki çam ağacı, şiddetli rüzgar nedeniyle aydınlatma direğinin üzerine devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sahilyolunda güvenlik önlemi aldı. Ağacın aydınlatma direğinde asılı kalması olası bir faciayı önledi. Ağaç ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı. Ekiplerin çalışması sırasında sahilyolunda trafik yoğunluğu oluştu.

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        #İstanbul fırtına
        #beylikdüzü
        #maltepe
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