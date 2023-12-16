İstanbul'daki fırtınada Maltepe ve Beylikdüzü'nde ağaçlar devrildi

İstanbul'da etkili olan fırtına bazı ilçelerde hayatı olumsuz etkiledi. Beylikdüzü'nde şiddetli rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen kadın yaralandı.

OTOMOBİL ZARAR GÖRDÜ

FOTO: İHA

Cumhuriyet Mahallesi Gelincik Sokakta şiddetli rüzgarın etkisiyle kökünden sökülen bir ağaç yola devrildi. Bu sırada yoldan geçen bir kadın ağacın üzerine düşmesi nedeniyle yaralanırken, park halindeki bir otomobilde de hasar oluştu.