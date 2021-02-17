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HaberlerTeknolojiKadıköy'deki Türk Telekom Müşteri Merkezi yenilendi - Haberler
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Türk Telekom İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi yenilenerek hizmete girdi

Türk Telekom, yenilenen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’ni hizmete açtı. Kadıköy’ün tarihine tanıklık eden ve geçmişi 1900’lü yılların başına dayanan bina, yeni nesil perakendecilik anlayışıyla görsel ve mimari açıdan yenilendi.

Kadıköy'deki Türk Telekom Müşteri Merkezi yenilendi - Haberler
HABERTURK.COM

Türk Telekom, Türk Telekom Müşteri Merkezleri’ni (TTMM) yenilemeyi sürdürüyor. Bu kapsamda, 1900’lerin başında telefon santrali olarak işletmeye açılan, Cumhuriyet’in ilk yıllarında da otomatik santrale dönüştürülen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nin binası, tarihi dokuyu bozmadan restorasyon sürecinden geçirildi.

Böylece İstanbul’un önemli yapılarından biri korunarak, günümüzde de telekomünikasyon sektörüne hizmet sunma noktasına eriştirildi.

Türk telekom’dan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Osmanağa Mah. Kuşdili Cad. No:13 Kadıköy/İstanbul adresinde 15 Şubat’ta hizmete giren ve pandemi sürecinde yenilenen İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi’nde hijyen çalışmaları da en üst noktaya çıkarıldı. Bu çerçevede Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği tedbirler kapsamında; temizlik, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde hizmet veriliyor” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Kadıköy Müşteri Merkezi pandemi sebebiyle hafta içi 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterecek. Merkezde mobil hat, sabit telefon, sabit internet, çeşitli cihaz seçenekleri ve TİVİBU ürünlerinin satışı gibi işlemler gerçekleştiriliyor.

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