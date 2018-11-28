Kadın 41. son bölümüyle dün akşam FOX TV ekranlarına geldi. Sarp ile Bahar'ın buluşması herkese duygu dolu anlar yaşattı. Bahar şimdi ne yapacağını bilemez durumda ve ailesi ile arkadaşlarına bu gerçeği kendisinden sakladıkları için tavır aldı. Ancak Sarp'ın geçmişi Bahar'ın başına bela olmak üzere. Arif'in kahvesine giden Enver, şüpheli durumla karşılaştı. Enver kan lekesi gördü ve Arif'in eşyaları kahvedeydi. Arif'e ne oldu? Kadın yeni bölüm fragmanında ise Sarp'ın Şirin'den fotoğrafları istediği görülürken, Nisan annesinin yanında babasının artık kendilerini sevmediğini başka çocukları sevdiğini söyledi. Bahar, Sarp'ın diğer çocuklarını böylece öğreniyor gibi görünüyor. İşte Kadın 42. yeni bölüm fragmanı ve 41. son bölüm özeti...

KADIN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 42. yeni bölümünde, Arif'e ne olacak?

KADIN 41. SON BÖLÜM ÖZETİ

Arif ile ayrılan Bahar, ayrılığın üzerine Sarp’ı birden karşısında bulur. Yıllar önce ölen kocasını karşısında bulmak ona hayatının en büyük şokunu yaşatacaktır. Sarp ve Bahar kavuşmasına şahit olan Arif’in ise gördüğü şey karşısında dünyası başına yıkılmıştır.

Sarp ve Bahar’ın bir arada olmasını asla istemeyen Şirin, Enver’in telefonunu kırmasıyla beraber kaybettiği fotoğrafları başka bir şekilde bulmanın yollarını arar.

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